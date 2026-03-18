Fin de semana a puro fútbol: así se juega la Liga Rafaelina y la Copa Departamento Castellanos

La Liga Rafaelina de Fútbol tendrá un intenso cronograma de partidos en los próximos días, con actividad tanto en divisiones superiores como en la Copa Departamento Castellanos, donde se disputará la 4ª fase.

En el marco de la copa, se destacan dos cruces importantes: Ben Hur recibirá a Sportivo Norte el lunes 23 de marzo, desde las 20 hs en Sub 12 y 21 hs en Primera. En tanto, el martes 24, 9 de Julio será local ante San Martín de Angélica, con inicio a las 19 hs en Sub 12 y 20 hs en Primera.

Por otra parte, la actividad de divisiones superiores comenzará este miércoles 18 de marzo con el clásico rafaelino entre 9 de Julio y Ben Hur, desde las 18 hs en Reserva y 19:30 hs en Primera. El jueves continuará con una nutrida agenda que incluye los encuentros entre Sportivo Norte y Atlético de Rafaela, La Hidráulica frente a San Martín de Angélica, Florida de Clucellas ante La Trucha FC.

El viernes también tendrá varios partidos: Ferrocarril del Estado se medirá con Deportivo Aldao, Argentino de Vila enfrentará a Brown de San Vicente, Deportivo Bella Italia jugará ante Deportivo Ramona, mientras que Independiente de San Cristóbal recibirá a Argentino de Humberto.

El plato fuerte llegará el domingo 22 de marzo con la disputa de la 2ª fecha del Torneo Apertura de Primera A. Entre los partidos más destacados, Atlético María Juana será local ante Peñarol de Rafaela desde las 14:30 hs en Reserva y 16 hs en Primera. Además, Argentino Quilmes enfrentará a Sportivo Roca, Unión de Sunchales jugará el clásico ante Libertad de Sunchales y Deportivo Josefina recibirá a Independiente de Ataliva.

La jornada se completa con los cruces entre Deportivo Tacural y Sportivo Libertad de Estación Clucellas, Belgrano de San Antonio frente a Moreno de Lehmann, Deportivo Susana ante Tiro Federal de Moisés Ville, Bochófilo Bochazo contra Defensores de Frontera y Sportivo Santa Clara frente a Zenón Pereyra FC. Club Atlético Talleres tendrá la fecha libre.

De esta manera, la Liga Rafaelina vivirá un fin de semana cargado de emociones, con partidos en todas las categorías y escenarios, manteniendo el protagonismo del fútbol regional en cada rincón del departamento Castellanos.