Ford Picco presentó promociones imperdibles para acceder al 0 km y grandes oportunidades en usados

En la mañana de la radio recibimos la visita de Nacho Picco y Elías, representantes de Ford Picco, quienes acercaron a la audiencia las nuevas promociones vigentes para este mes, pensadas para facilitar el acceso al 0 km y renovar el vehículo con importantes beneficios.

Durante la charla, detallaron las distintas alternativas de financiación, planes de ahorro y propuestas comerciales que permiten concretar el sueño del auto propio en condiciones accesibles. Además, destacaron las excelentes oportunidades disponibles en el sector de autos usados, con unidades seleccionadas y opciones adaptadas a cada presupuesto.

De esta manera, Ford Picco renueva su compromiso con la región, ofreciendo respaldo, confianza y múltiples posibilidades para quienes están pensando en cambiar su vehículo o dar el paso hacia su primer 0 km.