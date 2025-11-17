Formativas: Atlético María Juana cerró la fase regular del Clausura y ya piensa en la etapa final

Se disputaron los encuentros correspondientes a la 5° fecha del Torneo “Clausura” ACBOS en las categorías formativas, partidos que habían sido postergados previamente.

Atlético María Juana completó la jornada frente a Brown de San Vicente al que derrotó en U13 99 a 71, en U17 109 a 59 y en U17 cayó, ajustadamente, por 56 a 61.

Con el desarrollo de esta jornada, se completó la Fase Regular del Clausura. Atlético María Juana disputará la Copa de Oro en U13 y U15 y Copa de Plata en U17.

Desta manera, los dirigidos por Joaquín Egotas ya piensan en la etapa final de la competencia.