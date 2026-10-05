Francone-Roldán se quedó con la Copa Challenger en las 300 Millas de Santa Fe

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Durante este fin de semana se llevó adelante la 10ª edición de las 300 Millas de Santa Fe, tradicional competencia de rally de regularidad que tuvo a Zenón Pereyra como uno de sus escenarios y reunió a numerosos binomios de distintas localidades de la región.

En el marco de la competencia, la dupla de María Juana integrada por Francone-Roldán se quedó con el primer puesto en la categoría C Modernos y obtuvo además la Copa Challenger, al mando de un Renault 12 modelo 1984.

El resultado corona años de participación, dedicación y pasión por el rally de regularidad para el binomio mariaj uanense, en una disciplina que combina precisión, concentración y un trabajo coordinado entre piloto y navegante.

En la categoría B Contemporáneos, el primer lugar quedó para Perassi-Fornero, de María Juana, quienes compitieron con un BMW 316 modelo 1981. El segundo puesto fue para Fladung-Zehnder, de Humboldt, con un BMW 323i 1981, mientras que Clausen-Clausen, de San Vicente, completaron el podio con un Ford Taunus Coupé.

La clasificación continuó con Broardo-Senn, de El Trébol, en el cuarto lugar con un Ford Taunus 1978, y Gazzera-Redolfi, de María Juana, en la quinta posición con un Mercedes 230 C 1978. Más atrás finalizaron Martini-Ghisolfo, de San Francisco, con un Mercedes CLX 1980, y Zursmitten-Zursmitten, de Saguier, con un Peugeot 504 modelo 1980.

En C Modernos, detrás de Francone-Roldán se ubicaron Labbe-Labbe, de Santa Fe, con un Peugeot 405 modelo 1996. El tercer puesto fue para Avaro-Díaz, de Zenón Pereyra, con una Renault Kangoo, mientras que Devallis-Micca, de San Francisco, finalizaron cuartos con un Mercedes 240 V6. La quinta posición quedó para Avaro-Tapia, de Zenón Pereyra, con una Toyota Hilux 2000.

Por su parte, la categoría D Especial tuvo como ganadores a Ghirardotti-Motto, de Estación Clucellas, con una Ford F100. El segundo puesto fue para Heymo-Heymo, de Progreso, con un IKA Jeep modelo 1958, mientras que Lozano-Lozano, de San Francisco, terminaron terceros con un Chevrolet Coupé 1938. El cuarto lugar correspondió a Rosa-Tarico, de María Juana, con un Chevrolet modelo 1970.

Un fin de semana a puro automovilismo

Además de la competencia de regularidad, las 300 Millas de Santa Fe ofrecieron un Paseo que permitió reunir a numerosos vehículos y aficionados al automovilismo, con la participación de representantes de distintas localidades.

La propuesta contó con la participación y acompañamiento de la Comuna de Zenón Pereyra, la organización de las 300 Millas de Santa Fe, el Museo Bucci y Scuderia Bucci, en una jornada que volvió a poner en valor la historia y la pasión por los vehículos clásicos y de colección.

Para María Juana, la edición 2026 dejó varios motivos para celebrar: Francone-Roldán alcanzaron el primer puesto y la Copa Challenger en C Modernos, Perassi-Fornero se quedaron con la victoria en B Contemporáneos y Gazzera-Redolfi y Rosa-Tarico también representaron a la localidad en sus respectivas categorías.

La décima edición de las 300 Millas de Santa Fe volvió así a reunir competencia, historia y pasión por los autos, con una importante presencia regional y varios protagonistas de María Juana y localidades cercanas.

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