Francone-Roldán se quedó con la Copa Challenger en las 300 Millas de Santa Fe

Durante este fin de semana se llevó adelante la 10ª edición de las 300 Millas de Santa Fe, tradicional competencia de rally de regularidad que tuvo a Zenón Pereyra como uno de sus escenarios y reunió a numerosos binomios de distintas localidades de la región.

En el marco de la competencia, la dupla de María Juana integrada por Francone-Roldán se quedó con el primer puesto en la categoría C Modernos y obtuvo además la Copa Challenger, al mando de un Renault 12 modelo 1984.

El resultado corona años de participación, dedicación y pasión por el rally de regularidad para el binomio mariaj uanense, en una disciplina que combina precisión, concentración y un trabajo coordinado entre piloto y navegante.

En la categoría B Contemporáneos, el primer lugar quedó para Perassi-Fornero, de María Juana, quienes compitieron con un BMW 316 modelo 1981. El segundo puesto fue para Fladung-Zehnder, de Humboldt, con un BMW 323i 1981, mientras que Clausen-Clausen, de San Vicente, completaron el podio con un Ford Taunus Coupé.

La clasificación continuó con Broardo-Senn, de El Trébol, en el cuarto lugar con un Ford Taunus 1978, y Gazzera-Redolfi, de María Juana, en la quinta posición con un Mercedes 230 C 1978. Más atrás finalizaron Martini-Ghisolfo, de San Francisco, con un Mercedes CLX 1980, y Zursmitten-Zursmitten, de Saguier, con un Peugeot 504 modelo 1980.

En C Modernos, detrás de Francone-Roldán se ubicaron Labbe-Labbe, de Santa Fe, con un Peugeot 405 modelo 1996. El tercer puesto fue para Avaro-Díaz, de Zenón Pereyra, con una Renault Kangoo, mientras que Devallis-Micca, de San Francisco, finalizaron cuartos con un Mercedes 240 V6. La quinta posición quedó para Avaro-Tapia, de Zenón Pereyra, con una Toyota Hilux 2000.

Por su parte, la categoría D Especial tuvo como ganadores a Ghirardotti-Motto, de Estación Clucellas, con una Ford F100. El segundo puesto fue para Heymo-Heymo, de Progreso, con un IKA Jeep modelo 1958, mientras que Lozano-Lozano, de San Francisco, terminaron terceros con un Chevrolet Coupé 1938. El cuarto lugar correspondió a Rosa-Tarico, de María Juana, con un Chevrolet modelo 1970.

Un fin de semana a puro automovilismo

Además de la competencia de regularidad, las 300 Millas de Santa Fe ofrecieron un Paseo que permitió reunir a numerosos vehículos y aficionados al automovilismo, con la participación de representantes de distintas localidades.

La propuesta contó con la participación y acompañamiento de la Comuna de Zenón Pereyra, la organización de las 300 Millas de Santa Fe, el Museo Bucci y Scuderia Bucci, en una jornada que volvió a poner en valor la historia y la pasión por los vehículos clásicos y de colección.

Para María Juana, la edición 2026 dejó varios motivos para celebrar: Francone-Roldán alcanzaron el primer puesto y la Copa Challenger en C Modernos, Perassi-Fornero se quedaron con la victoria en B Contemporáneos y Gazzera-Redolfi y Rosa-Tarico también representaron a la localidad en sus respectivas categorías.

La décima edición de las 300 Millas de Santa Fe volvió así a reunir competencia, historia y pasión por los autos, con una importante presencia regional y varios protagonistas de María Juana y localidades cercanas.