Fútbol liguista: se puso en marcha una nueva fecha en primera división

Por el Torneo Clausura de Primera A, Argentino de Vila cayó en su estadio ante Atlético Rafaela por 2 a 1, mientras que en el Germán Soltermam, 9 de Julio no pudo y fue derrotado 3 a 0 por Deportivo Aldao.

Atlético María Juana, recibirá en el “Néstor Suppo” a Argentino Quilmes desde las 20:00 horas reserva y 21:30 a primera división.

En tanto, por la Reválida de Primera B Zona Sur, Talleres jugará el domingo en horario oficial.

La Agenda del fútbol liguista

Viernes 19/09

Atlético María Juana vs. Quilmes (20:00 hs Reserva – 21:30 hs Primera)

Florida de Clucellas vs. Brown de San Vicente (20:00 hs Reserva – 21:30 hs Primera)

Sportivo Norte vs. Ben Hur (20:00 hs Reserva – 21:30 hs Primera)

Zenón Pereyra FC vs. Sp. Libertad Est. Clucellas (20:30 hs Reserva – 22:00 hs Primera)

La Hidráulica vs. Bochófilo Bochazo (20:30 hs Reserva – 22:00 hs Primera)

Deportivo Susana vs. Moreno de Lehmann (20:30 hs Reserva – 22:00 hs Primera)

Sábado 20/09

La Trucha FC vs. Atlético Esmeralda (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)

Domingo 21/09

Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Roca (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)

Unión de Sunchales vs. Peñarol (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)

Deportivo Josefina vs. Libertad de Sunchales (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)

Deportivo Tacural vs. Juventud de Rafaela (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)

Deportivo Bella Italia vs. Deportivo Ramona (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)

Belgrano de San Antonio vs. Argentino de Humberto (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)

Independiente de Ataliva vs. Juventud Unida (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)

Independiente San Cristóbal vs. Tiro Federal Moisés Ville (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)

San Martín de Angélica vs. Sportivo Santa Clara (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)

Talleres de María Juana vs. Defensores de Frontera (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)