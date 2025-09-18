Fútbol liguista: se puso en marcha una nueva fecha en primera división

Por el Torneo Clausura de Primera A, Argentino de Vila cayó en su estadio ante Atlético Rafaela por 2 a 1, mientras que en el Germán Soltermam, 9 de Julio no pudo y fue derrotado 3 a 0 por Deportivo Aldao.
Atlético María Juana, recibirá en el “Néstor Suppo” a Argentino Quilmes desde las 20:00 horas reserva y 21:30 a primera división.
En tanto, por la Reválida de Primera B Zona Sur, Talleres jugará el domingo en horario oficial.
La Agenda del fútbol liguista
Viernes 19/09
Atlético María Juana vs. Quilmes (20:00 hs Reserva – 21:30 hs Primera)
Florida de Clucellas vs. Brown de San Vicente (20:00 hs Reserva – 21:30 hs Primera)
Sportivo Norte vs. Ben Hur (20:00 hs Reserva – 21:30 hs Primera)
Zenón Pereyra FC vs. Sp. Libertad Est. Clucellas (20:30 hs Reserva – 22:00 hs Primera)
La Hidráulica vs. Bochófilo Bochazo (20:30 hs Reserva – 22:00 hs Primera)
Deportivo Susana vs. Moreno de Lehmann (20:30 hs Reserva – 22:00 hs Primera)
Sábado 20/09
La Trucha FC vs. Atlético Esmeralda (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)
Domingo 21/09
Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Roca (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)
Unión de Sunchales vs. Peñarol (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)
Deportivo Josefina vs. Libertad de Sunchales (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)
Deportivo Tacural vs. Juventud de Rafaela (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)
Deportivo Bella Italia vs. Deportivo Ramona (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)
Belgrano de San Antonio vs. Argentino de Humberto (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)
Independiente de Ataliva vs. Juventud Unida (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)
Independiente San Cristóbal vs. Tiro Federal Moisés Ville (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)
San Martín de Angélica vs. Sportivo Santa Clara (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)
Talleres de María Juana vs. Defensores de Frontera (14:00 hs Reserva – 15:30 hs Primera)