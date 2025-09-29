Futsal: Atlético María Juana recibió a Brown de San Vicente en el SUM Cubierto

Atlético

El viernes se disputó una nueva fecha de la Divisional Futsal de la Liga San Martín, donde Atlético María Juana fue local frente a Brown de San Vicente en el moderno estadio cubierto SUM, que volvió a lucirse como escenario deportivo.

En Reserva, el “Chupa” se quedó con un gran triunfo por 4 a 2, con tres goles de Nahuel González y uno de Luis Wainzettel. En Senior, el duelo fue muy parejo y terminó igualado 3 a 3, con tantos de Federico López, Atilio Nevada y Maximiliano Iturre. Finalmente, en Primera, la visita se impuso 4 a 2. Los goles de Atlético llegaron a través de Carlos Sposito y nuevamente Atilio Nevada.

Con estos resultados, el equipo sigue sumando rodaje en la competencia y ya piensa en la próxima fecha, cuando le toque visitar a Trebolense.

