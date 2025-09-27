Presentan en María Juana el libro Carne Cruda, un viaje de cartas y poemas en pandemia

El próximo sábado 10 de octubre a las 21 horas, la Sociedad Italiana de María Juana será escenario de una noche especial con la presentación del libro “Carne Cruda”. La propuesta invita a conversar con lxs autorxs sobre el proceso de escritura, los placeres y dolores de amar las palabras y el desafío de animarse a ser quienes somos.

El encuentro contará con música en vivo, un stand de libros para quienes deseen adquirir su ejemplar y un clima de intercambio pensado para compartir entre todxs.

“Carne Cruda” es una obra escrita en coautoría entre la rafaelina Cielo y la mariajuanense Sofía Protti (Sofía Pé). El libro fue posible gracias al apoyo del programa provincial Espacio Santafesino, dependiente del Ministerio de Cultura, que impulsa la producción de escritorxs santafesinos. Se trata de una recopilación de cartas y poemas intercambiados por correo tradicional durante 2020 y 2021, en plena pandemia, donde se abordan temas vinculados a las existencias disidentes en los pueblos del interior, la construcción de la identidad cuir y la búsqueda de una voz propia al momento de escribir y nombrarse.

La publicación no solo marca el debut literario de lxs autorxs, sino que además es el primer título de la editorial independiente “Maleficio Ediciones”, un proyecto colectivo que nació para dar visibilidad y espacio de publicación a creadorxs del interior, sin depender de los filtros de las editoriales tradicionales. Todo el proceso de edición, corrección, maquetación y diseño fue realizado íntegramente por el grupo.

Con enorme expectativa, la presentación en María Juana será el puntapié inicial de una serie de encuentros que llevarán el libro también a Rafaela y a diferentes ferias literarias de la región.

Sobre lxs autorxs

Cielo : escritora, poeta, performer y comunicadora. Nacida en Pilar y radicada en Rafaela desde 2012, cuenta con múltiples reconocimientos, entre ellos la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes (2021) . Es autora de “Presagios” (2022), libro coescrito junto a Victoria Lencina.

: escritora, poeta, performer y comunicadora. Nacida en Pilar y radicada en Rafaela desde 2012, cuenta con múltiples reconocimientos, entre ellos la . Es autora de “Presagios” (2022), libro coescrito junto a Victoria Lencina. Sofía Protti (Sofía Pé): poeta, diseñadore independiente y artista visual de María Juana. Activista de la autopublicación y la producción autogestiva, ha participado en talleres, fanzines y proyectos colaborativos desde 2020, consolidando un estilo propio en la poesía y el arte visual.

La cita promete ser una noche para celebrar la literatura, la diversidad y la fuerza de la palabra escrita como espacio de libertad y construcción colectiva.