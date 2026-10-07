Gabriel Rivarosa: una vida ligada al automovilismo y el desafío de estar al frente del ACA Rafaela

En la mañana de la radio charlamos con Gabriel Rivarosa, presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), seccional Rafaela, quien estuvo presente el pasado fin de semana en el Certamen Santafesino de Karting, desarrollado en el Autódromo “Atilio Serre”.

Durante la entrevista, Rivarosa repasó parte de su trayectoria y contó cómo llegó a ocupar actualmente la presidencia de la seccional Rafaela del ACA, además de referirse a su vínculo con el mundo del automovilismo y las actividades que desarrolla actualmente desde la institución.

Su presencia en el autódromo no fue casual. El deporte motor forma parte de una historia que atraviesa desde hace décadas a Rafaela y la región, con el Autódromo “Ciudad de Rafaela” como uno de los escenarios emblemáticos del automovilismo argentino y con una importante actividad vinculada al karting y a las categorías zonales.

Rivarosa también conoce ese ambiente desde distintas facetas. A lo largo de los años estuvo vinculado a instituciones y espacios relacionados con el deporte motor y otras actividades deportivas. Incluso existen antecedentes de su participación en la dirigencia de la Federación Argentina de Aeromodelismo, donde ocupó el cargo de tesorero.

En los últimos años, además, su nombre apareció relacionado con distintas iniciativas vinculadas a Rafaela y su actividad empresarial e institucional. En una oportunidad, por ejemplo, participó de gestiones relacionadas con la posibilidad de recuperar conexiones aéreas para la ciudad, en representación del sector empresario local.

Actualmente, desde la conducción del ACA Rafaela, Rivarosa tiene entre sus principales desafíos continuar fortaleciendo el trabajo de una institución con una larga presencia en la ciudad y una estrecha relación con la actividad automovilística.

La visita al Autódromo “Atilio Serre” permitió además poner en primer plano el crecimiento y la importancia que mantienen las categorías de karting en la región. Estas competencias no solamente funcionan como espectáculo deportivo, sino que también representan uno de los principales espacios de formación para jóvenes pilotos que buscan dar sus primeros pasos en el automovilismo.

Durante la charla, Rivarosa habló sobre su recorrido personal, su llegada al Automóvil Club Argentino y las responsabilidades que implica estar al frente de la seccional Rafaela, además de compartir su mirada sobre la actualidad del automovilismo regional.

Una conversación que permitió conocer un poco más sobre la persona que actualmente conduce el ACA Rafaela y sobre una actividad que continúa teniendo una fuerte presencia en Rafaela y en toda la región.