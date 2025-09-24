Garibaldi celebra el Día de la Madre con una Gran Cena y Baile

Lo ÚltimoRegionales

La Escuela N° 6050 “Islas Malvinas” invita a toda la comunidad a participar de la Gran Cena y Baile del Día de la Madre, que se realizará el sábado 11 de octubre a las 21:30 hs en el SUM Comunal de Garibaldi.

El menú incluye salamin y asado, ensaladas varias, postre helado y café (no incluye bebida). Se solicita a los asistentes llevar cubiertos.

Las tarjetas tienen un valor de $22.000 para mayores y $12.000 para menores de 5 a 12 años. La música estará a cargo de Horacio Musical, para disfrutar de una noche de festejo, baile y alegría en familia.

Las reservas pueden realizarse a través de la Comuna de Garibaldi (03406-15427210), Alejandra Schramm (03406-15430392) o Mariela Oszust (03406-15418161).

El evento cuenta con el auspicio de la Comuna de Garibaldi, y será una oportunidad ideal para homenajear a todas las madres en su día, compartiendo un encuentro de unión comunitaria y celebración.

Te puede interesar

  • POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

    Desde el Área de Cultura de la Comuna de María Juana organizó junto a Gladys Walpen de Just para el próximo sábado diferentes actividades para…

  • DIA DE LA ANCIANIDAD

    Alejandra Vàzquez, en el Día de la Ancianidad, habló de los derechos de los adultos mayores.Escuchala junto a Mónica Barceló en la mañana de Comunicándonos.

  • DÍA DE LA CELIAQUÍA

    El pasado 5 de mayo se conmemoró el Dia de la Celiaquía.Belkys Bono contó en la mañana de la radio como es vivir con la…

  • DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

    Cada 19 de octubre se celebra en el mundo el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca sensibilizar y concienciar a las…

  • DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

    Este 19 de octubre se conmemora en todo el mundo el "Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama". Es por eso que…