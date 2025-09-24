Garibaldi celebra el Día de la Madre con una Gran Cena y Baile

La Escuela N° 6050 “Islas Malvinas” invita a toda la comunidad a participar de la Gran Cena y Baile del Día de la Madre, que se realizará el sábado 11 de octubre a las 21:30 hs en el SUM Comunal de Garibaldi.

El menú incluye salamin y asado, ensaladas varias, postre helado y café (no incluye bebida). Se solicita a los asistentes llevar cubiertos.

Las tarjetas tienen un valor de $22.000 para mayores y $12.000 para menores de 5 a 12 años. La música estará a cargo de Horacio Musical, para disfrutar de una noche de festejo, baile y alegría en familia.

Las reservas pueden realizarse a través de la Comuna de Garibaldi (03406-15427210), Alejandra Schramm (03406-15430392) o Mariela Oszust (03406-15418161).

El evento cuenta con el auspicio de la Comuna de Garibaldi, y será una oportunidad ideal para homenajear a todas las madres en su día, compartiendo un encuentro de unión comunitaria y celebración.