Garibaldi celebró el cierre de los Talleres Comunales con una noche llena de arte, música y participación

En la noche del domingo se realizó el cierre de los Talleres Comunales de Garibaldi, con una propuesta que reunió a vecinos, participantes y visitantes en una jornada colmada de actividades culturales y artísticas. Por razones climáticas, el evento se desarrolló en el SUM comunal, que se vio colmado por el acompañamiento del público durante toda la velada.

La muestra contó con la participación de más de 35 artesanos y emprendedores, además de la exposición de los trabajos realizados a lo largo del año en los distintos talleres. Más de 40 personas formaron parte activa de los talleres de folklore, ritmos y manualidades, mostrando sobre el escenario y en los stands el fruto del esfuerzo y la dedicación compartida. La noche se llenó de música con la presentación del Dúo Viento Zonda, que aportó el color del folklore, mientras que el cierre estuvo a cargo de Maxi Cabrera con todo el ritmo del cuarteto. Además, participaron grupos provenientes de Las Petacas y San Jorge, dando un marco especial a una verdadera fiesta de la cultura local. Al finalizar, la presidenta comunal Maribel Gamboa agradeció a todos los presentes por acompañar y ser parte de este exitoso cierre de talleres.