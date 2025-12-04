Garibaldi invita a su fiesta cultural de fin de año: Maribel Gamboa adelantó los detalles

En la mañana de la radio, dialogamos con Maribel Gamboa, presidenta comunal de Garibaldi, quien compartió todos los detalles de lo que será el Cierre de los Talleres Comunales, este domingo 7 de diciembre a partir de las 20 hs en el Playón Deportivo.
Gamboa destacó que será un evento pensado para toda la familia, con entrada libre y gratuita, y que reunirá el trabajo de todo un año de los talleres locales:
- Taller Folclórico Comunal “Reflejos de Tradición” del profesor Mario Medina
- Taller de Ritmos Infantil “Se Siente el Swing” también a cargo del profesor Mario Medina
- Taller de Arte y Manualidades, con exposición de trabajos realizados junto a la profesora Noelia Cabral
Además, el encuentro contará con un paseo de artesanos y emprendedores locales y de la región, sumando un espacio para la producción cultural y económica de la zona.
La noche tendrá un gran despliegue artístico con las actuaciones de:
- “Danzarte” – Academia de Cumbia de San Jorge
- LaspDance – Academia de Ritmos de Las Petacas
- Viento Zonda
- MC Suena Cuarteto
También habrá servicio de buffet, juegos y un ambiente ideal para compartir una noche especial.
Maribel Gamboa invitó a toda la comunidad a participar: “Es una hermosa oportunidad para reconocer el esfuerzo de alumnos y profesores, y disfrutar en familia de una noche llena de cultura, música y creatividad”.
Garibaldi vive su fiesta de fin de año… ¡y vos estás invitado!