Garibaldi, un modelo ambiental en Santa Fe: una ordenanza histórica que protege la salud, el campo y la producción

La comuna de Garibaldi, en el departamento Castellanos, se consolida como un caso ejemplar en materia ambiental en la provincia de Santa Fe tras la implementación de una política pública innovadora que busca compatibilizar producción, cuidado del ambiente y salud comunitaria.

El 17 de marzo del año pasado, la Comuna firmó la Ordenanza N° 350/2025, considerada un verdadero hito para la localidad. La normativa establece un resguardo ambiental de 1.000 metros alrededor del ejido urbano, donde se limita el uso de agroquímicos y se promueven prácticas agrícolas sustentables, marcando un cambio profundo en la forma de producir y convivir con el entorno.

Agroecología, salud y protección del ambiente

Entre sus principales lineamientos, la ordenanza impulsa la agroecología y la producción de alimentos más saludables, apostando a un modelo que prioriza la calidad de vida de la población y la preservación de los recursos naturales. Asimismo, la medida protege de manera directa a la actividad apícola, reduciendo el impacto de productos químicos que afectan gravemente a las abejas, fundamentales para los ecosistemas y la producción de alimentos.

La normativa también promueve la forestación con especies nativas y busca posicionar a Garibaldi como una localidad con identidad agroecológica, fortaleciendo un perfil productivo sustentable a largo plazo.

Acompañamiento al productor y beneficios concretos

Lejos de imponer restricciones sin alternativas, uno de los aspectos más destacados de la ordenanza es el acompañamiento directo a los productores agropecuarios. Para ello, se creó un Equipo de Trabajo que brindará asesoramiento técnico durante la transición hacia sistemas productivos agroecológicos.

Además, se establecieron importantes incentivos:

Bonificaciones de hasta el 100% en tasas comunales para quienes cumplan con los protocolos agroecológicos.

para quienes cumplan con los protocolos agroecológicos. Créditos a tasa subsidiada, otorgados a través de un fondo especial, destinados a facilitar el cambio de modelo productivo.

En paralelo, la ordenanza regula la aplicación de agroquímicos en el resto del distrito, fija sanciones ante incumplimientos y establece la obligatoriedad de registrar datos de salud pública en el centro de asistencia sanitaria comunal y consultorios privados. Este registro permitirá monitorear indicadores como natalidad, morbilidad y causas de fallecimiento, evaluando de manera concreta el impacto de la medida en la comunidad.

Por qué los agroquímicos son perjudiciales

El uso intensivo de agroquímicos está asociado a riesgos para la salud humana, especialmente en poblaciones cercanas a las zonas de aplicación. Diversos estudios vinculan su exposición con problemas respiratorios, alteraciones hormonales, afecciones neurológicas y un mayor riesgo de enfermedades crónicas, afectando especialmente a niños, adultos mayores y trabajadores rurales.

Desde el punto de vista ambiental, estos productos contaminan suelos, cursos de agua y aire, degradan la fertilidad del suelo y provocan una fuerte pérdida de biodiversidad, afectando a polinizadores, fauna silvestre y ecosistemas completos.

Participación comunitaria y debate abierto

En el marco de esta política ambiental, la Comuna de Garibaldi organiza cotidianamente jornadas de charla, reunión y debate sobre agroecología, con el objetivo de seguir promoviendo prácticas sostenibles y generar espacios de intercambio con la comunidad.

El encuentro cuenta con la participación de diferentes especialistas en la materia, además de vecinos y productores de la localidad.

Un precedente regional

Con esta iniciativa, Garibaldi marca un precedente en la región, demostrando que es posible construir un modelo agrícola más saludable, sustentable y económicamente viable, donde productores, apicultores, ganaderos, vecinos y el ambiente resultan beneficiados.

Una política pública donde, verdaderamente, ganan todos.