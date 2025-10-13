Gerardo Gonzalez, entre los 8 mejores del Provincial de Bochas

El Campeonato Provincial Individual Caballeros de Primera Categoría, organizado por la Asociación Firmatense, tuvo una destacada participación de Gerardo Gonzalez, representante del Oeste Santafesino y dirigido por el DT Ángel Shell de San Vicente.
En la fase de partidos, Gerardo mostró gran nivel: ganó 12 a 9 contra Zonal Sunchalense, cayó 4 a 12 frente a Cañadense, volvió a imponerse 12 a 2 ante Venadense (B) y perdió 6 a 12 contra Suardense (A), finalizando entre los 8 mejores del torneo.
Además, Gerardo se sumó como suplente a la pareja del Oeste integrada por los jugadores de Brown de San Vicente, Héctor Villalba y Daniel Imhoff, con dirección técnica de Hernán Nini, logrando un tercer puesto en Parejas.