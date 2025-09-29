Los más pequeños del básquet de Atlético María Juana disfrutaron del Encuentro de Escuelitas ACBOS

El pasado domingo, los más chicos del básquet de Club Atlético María Juana fueron protagonistas en un nuevo Encuentro de Escuelitas ACBOS, desarrollado en las instalaciones del Club San Martín de Carlos Pellegrini.

Con gran entusiasmo y acompañados por sus familias, los pequeños jugadores vivieron una jornada llena de deporte, diversión y compañerismo, donde la pasión por el básquet fue el motor de cada actividad.

La próxima cita será el 19 de octubre, cuando Atlético María Juana será anfitrión del encuentro, recibiendo a las demás instituciones de la región para seguir compartiendo experiencias y haciendo crecer la disciplina desde las categorías formativas.