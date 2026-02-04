Google Maps revoluciona una de sus funciones más usadas gracias a la integración con Gemini

Google Maps vuelve a dar un paso clave en su evolución y cambia por completo una de las funciones que millones de usuarios utilizan a diario. La plataforma comenzó a integrar Gemini, su inteligencia artificial, para facilitar y agilizar la edición de información sobre locales, comercios y lugares, haciendo el proceso mucho más intuitivo y útil.

La novedad se aplica directamente en la opción “Sugerir una edición”, que aparece debajo de los datos principales de un negocio, como el horario, la dirección o la página web. A partir de ahora, gracias a Gemini, este formulario se transforma en una especie de chat interactivo, donde el usuario puede escribir el cambio de forma natural, sin tener que buscar manualmente cada apartado.

Según confirmó el portal Android Authority, la función ya está presente en la versión v26.05.04.860829830 de Google Maps. Por ejemplo, un usuario podrá indicar simplemente: “El restaurante ahora abre de martes a domingo”, y Gemini se encargará de modificar la información correspondiente. También será posible conversar con la IA para aclarar qué datos son incorrectos y cuáles deben actualizarse. Además, seguirá existiendo una lista de campos editables para quienes prefieran realizar cambios sin escribir.

Todos los ajustes realizados mediante esta herramienta serán enviados a Google para su revisión, y será la empresa quien apruebe o rechace las modificaciones, manteniendo así el control sobre la veracidad de la información publicada.

Más novedades en Google Maps

La integración de Gemini aún se encuentra en fase de despliegue, por lo que podría tardar algunas semanas en llegar a todos los usuarios. Sin embargo, se espera que ayude a ofrecer datos más precisos, actualizados y confiables en la plataforma.

Esta no es la única mejora anunciada. Google Maps también incorporará una opción para eliminar reportes de carretera falsos o activados por error, como accidentes inexistentes o vehículos averiados. Al borrar estos avisos, dejarán de afectar a otros usuarios y evitarán desvíos innecesarios o alertas de tráfico incorrectas.

Por último, Google continúa ampliando el uso de Gemini en la app, incluyendo una función que permitirá realizar preguntas a la IA mientras el usuario camina, reforzando la idea de convertir a Google Maps en un asistente de movilidad cada vez más inteligente.



Fuente: Hipertextual.com