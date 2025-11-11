Gran actuación del Oeste Santafesino en el Provincial de Bochas por Tercetos

El pasado sábado 8 y domingo 9 de noviembre, se llevó a cabo el Provincial de Caballeros por Tercetos, organizado por la Asociación Venadense de Bochas en homenaje a Miguel González, donde la Selección del Oeste Santafesino tuvo una destacada participación que la llevó a subirse al podio en el tercer puesto.

El representativo del Oeste contó con la presencia de los jugadores Daniel Imhoff y Lisandro Villalba, junto a Gerardo González (María Juana), bajo la conducción técnica de Hernán Nini, quien representó a la institución desde el cuerpo técnico.

Durante la fase de grupos, el conjunto del Oeste logró imponerse ante rivales de jerarquía y avanzar con autoridad:

Cañadense 10 – Oeste 10 , victoria para el Oeste por mayor puntuación al cumplirse el tiempo reglamentario (2 horas de juego).

, victoria para el Oeste por mayor puntuación al cumplirse el tiempo reglamentario (2 horas de juego). Venadense 15 – Oeste 10

Cañadense 8 – Oeste 15

En los cuartos de final, el equipo del Oeste venció con claridad a Ceres 15–5, accediendo a las semifinales, donde cayó ante Villa Constitución 15–6, en un encuentro muy disputado.

El podio final quedó conformado por:

🥇 Villa Constitución (Osvaldo Altamirano, Leandro Guntin, Natanahael Larroquete y Oscar Velacoz – DT: Javier Laval)

🥈 Sancristobalense

🥉 Oeste Santafesino / Venadense A

Una gran actuación del Oeste Santafesino, que volvió a demostrar su competitividad, compromiso y jerarquía en los certámenes provinciales, llevando bien alto los colores verde y blanco en cada presentación.