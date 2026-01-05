Gran Bailazo 2 en Colonia Margarita: música, cumbia y una noche bajo las estrellas

El próximo sábado 17 de enero, el Club Unión de Colonia Margarita será escenario de una gran propuesta musical con la realización del Bailazo 2, un evento pensado para disfrutar de una verdadera noche bajo las estrellas, con ritmo, baile y mucha alegría.

La velada contará con la presentación de Dekaravana, una de las bandas destacadas de la región, junto a Banda Soñadora, que promete hacer bailar al público con su repertorio festivo. Además, habrá un tributo a Los Palmeras, a cargo de La Buena Cumbia de Rafaela, reviviendo los grandes clásicos de la cumbia santafesina.

El evento también está abierto a emprendedores, quienes podrán sumarse y contar con su espacio durante la noche. Para consultas e inscripción, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3492 412386 o 563994.

Una propuesta imperdible para vivir una noche de música y baile en Colonia Margarita, con todo el espíritu festivo del verano.