Gran convocatoria en el encuentro “Mujeres que dejan huella” en la Plaza San Martín

El pasado sábado se llevó a cabo el encuentro “Mujeres que dejan huella” en la Plaza Pública Plaza San Martín, una propuesta que reunió a vecinos y familias para compartir una agradable tarde al aire libre con música, danzas, feria de artesanas y emprendedoras, y un emotivo reconocimiento a mujeres destacadas de la localidad.

Durante la jornada, una gran cantidad de público recorrió los stands de emprendedoras y artesanas mientras disfrutaba de los espectáculos artísticos que se presentaron en el Anfiteatro Anfiteatro Emilio Vidal. Sobre el escenario se destacaron las presentaciones musicales de María Inés Baez, el dúo integrado por Romina y Emma Vega, y también la actuación de Azul Saita, quienes aportaron calidez y alegría con su música a lo largo de la tarde.

Uno de los momentos más emotivos fue la presentación del Ballet “Raíces de mi Tierra”, que conmovió al público con su cuadro “Mujeres de la Independencia”, una puesta en escena que puso en valor el rol histórico de las mujeres en la construcción de la soberanía nacional.

En el marco del encuentro, además, se realizó un reconocimiento especial a mujeres de distintas instituciones de María Juana por su compromiso y trabajo en la comunidad. Las homenajeadas recibieron un presente y un diploma por parte de la Comuna local destacando su labor.

Mujeres destacadas:

SAMCo: Clelia Zamudio

EEMPA N°121 “Alfonsina Storni”: Lolita Dell Orto de Beltramo

Vecinos Autoconvocados: Patricia Suppo

Asociación Civil “Barriletes al Viento”: María Inés Báez

Club Atlético Talleres: Carina Stratta

Asociación Bomberos Voluntarios: Analía Kautz

Asociación Un Espacio para Todos: Luciana Liendro

CECLA Extensión Áulica María Juana: Rosana Luciano

Área de Cultura: Cecilia Avaro

Escuela Técnica N°380: Patricia Suppo

Biblioteca Popular: Liliana Oitana

EESOPI N°8143 “José Manuel Estrada”: Nedda Farinoli de Ternavasio

Protectora Canina: Liliana Oitana

Jardín N°34: Elsa Gaviglio de Miñón

Club Atlético María Juana: Mónica Galván

Complejo Educativo “Santa María de los Ángeles”: Hermana Aurora

Además, se realizó un reconocimiento post mortem a Claudia Molinero, destacando su valioso aporte desde la comunidad educativa de la EESOPI N°8143 “José Manuel Estrada”.

De esta manera, el encuentro “Mujeres que dejan huella” volvió a convertirse en un espacio de reconocimiento, encuentro y celebración, poniendo en valor el compromiso de tantas mujeres que con su trabajo cotidiano dejan una marca positiva en la comunidad de María Juana.