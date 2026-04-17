Gran debut del Maxi Vóley de Talleres en el Torneo Apertura

El equipo de Maxi Vóley del Club Atlético Talleres tuvo un arranque positivo en el Torneo Apertura, tras imponerse en su presentación por la primera fecha.

El encuentro se disputó el miércoles 16 de abril, donde el conjunto enfrentó a Club Atlético Trebolense en un partido muy parejo y disputado. Finalmente, las jugadoras de Talleres lograron quedarse con la victoria en tie break, sumando dos puntos importantes en el inicio de la competencia.

El equipo mostró carácter y capacidad de reacción en un duelo exigente, logrando cerrar el partido a su favor y comenzar el torneo con una sonrisa.

Tras este debut, el plantel continuará trabajando en los entrenamientos, buscando ajustar detalles y mejorar su rendimiento de cara a la próxima fecha, donde deberá jugar como local frente a Club Atlético San Jorge.