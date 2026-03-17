Gran inicio del Turismo del Centro Santafesino en Las Varillas

Motores
Foto: Luciano Criado | TCS
Foto: Luciano Criado | TCS

Este domingo 15 de abril se puso en marcha la temporada 2026 del Turismo del Centro Santafesino con la disputa de la primera fecha en el circuito del Autoclub de Las Varillas, en la localidad cordobesa de Las Varillas.

La jornada reunió a un total de 85 pilotos, quienes participaron en las distintas categorías del certamen, brindando un espectáculo de gran nivel ante un buen marco de público que acompañó el inicio del campeonato.

Durante el fin de semana se llevaron a cabo las series clasificatorias y las finales, donde los protagonistas ofrecieron competencias intensas, marcando el comienzo de una temporada que promete ser muy competitiva.

Foto: Luciano Criado | TCS
Foto: Luciano Criado | TCS
Foto: Luciano Criado | TCS

Resultados – Finales

Fórmula 4 – Final A

  1. Joel Butignol
  2. Iván Cief
  3. Lucas Fornero
  4. Martín Fornero

Fórmula 4 – Final B

  1. Iván Cief
  2. Joel Butignol
  3. Lucas Fornero
  4. Bruno Doglio

Buggy

  1. Cristian Sánchez
  2. Alberto Masera
  3. Gastón Dalmaso
  4. Matías Ferreyra
  5. Gustavo Losano
  6. Nicolás Montesi
  7. Jorge Sánchez
  8. Gonzalo Lamberti
  9. Antonio Mercol
  10. Luis Garello
  11. Omar Rivera
  12. Eduardo Bonetto

Karting Livianos

  1. Pablo Vignolo
  2. Juan Pablo Garino
  3. Facundo Gavosto
  4. Francisco Rosa
  5. Nicolás Gutiérrez
  6. Cristian Verrua
  7. Sebastián Vilosio
  8. Tito Rossiano
  9. Nicanor Vittori
  10. Aixa Eujanian
  11. Damián Vignolo
  12. Víctor Banchio
  13. Marcos Martínez
  14. Lucas Gaido
  15. José Georda
  16. Leandro Belmonte
  17. Jonatan Enrea
  18. Mauricio Poncio
  19. Brian Toledo
  20. Juan Lenardis
  21. Franco Enria

Karting Pesados

  1. Juan Gutiérrez
  2. Matías Salomone
  3. Enzo Depetris
  4. Sergio Alanda
  5. Nicolás Sanmartino
  6. Raúl Vietto
  7. Adrián Bersano
  8. Rodrigo Scata
  9. Yanina Alanda
  10. Germán Bistchin
  11. Alejandro Mosello
  12. Virginia Arrieta

Karting Pre Escuela

  1. Faustino Navales
  2. Álvaro Rebrudo
  3. Izan Campos
  4. Nicanor Scaglione
  5. Felipe Camusso

Karting Escuela

  1. Agustino Cena
  2. Ian Pelandino
  3. Benicio Ciardola
  4. Mirko Mayer
  5. Martín Vignolo
  6. Diago Ojeda

Karting Junior

  1. Matías Gutiérrez
  2. Francisco Méndez
  3. Carlos Ruiz

La próxima fecha del calendario se disputará los días 4 y 5 de abril en María Juana, en el circuito Atilio Serre, donde continuará la actividad del campeonato con grandes expectativas.

Te puede interesar

  • TURISMO DEL CENTRO

    Juanjo y Mati Gutierrez y otros pilotos de nuestra localidad participaron el pasado domingo de la Competencia del Turismo del Centro Santafesino en la ciudad…

  • PILOTO FEMENINO EN EL TURISMO DEL CENTRO

    Pochi Ribotta fue la única mujer que el domingo fue parte de la 1° Fecha del Turismo del Centro Santafesino en el autódromo Atilio Serre…

  • NUEVA FECHA DEL TURISMO DEL CENTRO

    Este próximo fin de semana llega una nueva fecha del Turismo del Centro Santafesino y charlamos con Mati Scaglione, presidente de la Peña Automovilística Atilio…

  • 5TA. FECHA DEL TURISMO DEL CENTRO

    Este fin de semana vuelve el automovilismo al autódromo Atilio Serre con la 5ta. fecha del Turismo del Centro Santafesino con las categorías Fórmula 4…

  • El Turismo del Centro Santafesino pone primera en Las Varillas

    El campeonato 2025 del Turismo del Centro Santafesino comenzará este fin de semana con la primera fecha que se disputará los días 14 y 15…