Gran inicio del Turismo del Centro Santafesino en Las Varillas

Este domingo 15 de abril se puso en marcha la temporada 2026 del Turismo del Centro Santafesino con la disputa de la primera fecha en el circuito del Autoclub de Las Varillas, en la localidad cordobesa de Las Varillas.
La jornada reunió a un total de 85 pilotos, quienes participaron en las distintas categorías del certamen, brindando un espectáculo de gran nivel ante un buen marco de público que acompañó el inicio del campeonato.
Durante el fin de semana se llevaron a cabo las series clasificatorias y las finales, donde los protagonistas ofrecieron competencias intensas, marcando el comienzo de una temporada que promete ser muy competitiva.
Resultados – Finales
Fórmula 4 – Final A
- Joel Butignol
- Iván Cief
- Lucas Fornero
- Martín Fornero
Fórmula 4 – Final B
- Iván Cief
- Joel Butignol
- Lucas Fornero
- Bruno Doglio
Buggy
- Cristian Sánchez
- Alberto Masera
- Gastón Dalmaso
- Matías Ferreyra
- Gustavo Losano
- Nicolás Montesi
- Jorge Sánchez
- Gonzalo Lamberti
- Antonio Mercol
- Luis Garello
- Omar Rivera
- Eduardo Bonetto
Karting Livianos
- Pablo Vignolo
- Juan Pablo Garino
- Facundo Gavosto
- Francisco Rosa
- Nicolás Gutiérrez
- Cristian Verrua
- Sebastián Vilosio
- Tito Rossiano
- Nicanor Vittori
- Aixa Eujanian
- Damián Vignolo
- Víctor Banchio
- Marcos Martínez
- Lucas Gaido
- José Georda
- Leandro Belmonte
- Jonatan Enrea
- Mauricio Poncio
- Brian Toledo
- Juan Lenardis
- Franco Enria
Karting Pesados
- Juan Gutiérrez
- Matías Salomone
- Enzo Depetris
- Sergio Alanda
- Nicolás Sanmartino
- Raúl Vietto
- Adrián Bersano
- Rodrigo Scata
- Yanina Alanda
- Germán Bistchin
- Alejandro Mosello
- Virginia Arrieta
Karting Pre Escuela
- Faustino Navales
- Álvaro Rebrudo
- Izan Campos
- Nicanor Scaglione
- Felipe Camusso
Karting Escuela
- Agustino Cena
- Ian Pelandino
- Benicio Ciardola
- Mirko Mayer
- Martín Vignolo
- Diago Ojeda
Karting Junior
- Matías Gutiérrez
- Francisco Méndez
- Carlos Ruiz
La próxima fecha del calendario se disputará los días 4 y 5 de abril en María Juana, en el circuito Atilio Serre, donde continuará la actividad del campeonato con grandes expectativas.