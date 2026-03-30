Jornada histórica de básquet femenino en el Club Atlético María Juana

En la mañana de la radio, visitó el estudio Daniela Trosero, impulsora y profesora del básquet femenino del Club Atlético María Juana, quien compartió detalles de lo que fue una jornada inolvidable para la disciplina en la institución.

El pasado domingo, el estadio Edgar “Nenito” Rivolta fue escenario de un verdadero encuentro histórico, con una gran convocatoria de equipos y jugadoras en una jornada dedicada íntegramente al básquet femenino. Participaron delegaciones del Oeste Santafesino y también un equipo de la Liga Rafaelina, en un día cargado de deporte, compañerismo y crecimiento para la actividad.

Las categorías formativas fueron protagonistas con partidos en los que dijeron presente Americano MyS, Club Atlético El Expreso, Club Atlético San Jorge, Santa Paula y el propio conjunto local, generando un espacio clave para el desarrollo de las jugadoras más chicas.

El cierre de la jornada tuvo como protagonistas a la Primera División, donde el equipo de “mami básquet” del club recibió a un seleccionado de la ciudad de Rafaela, coronando un domingo a puro básquet y consolidando el crecimiento del femenino en la región.

Trosero destacó la importancia de estos encuentros para seguir fortaleciendo la disciplina y celebró la gran respuesta de los clubes participantes, en una jornada que quedará en la historia del básquet femenino de María Juana.