Gran jornada para Atlético María Juana en formativas: pleno de triunfos ante Trebolense

Entre el sábado 21 y domingo 22 de marzo se disputó de manera completa la 3ª fecha del Torneo “Apertura” de categorías formativas, donde el Club Atlético María Juana tuvo una destacada actuación en condición de visitante frente a Club Atlético Trebolense.

El conjunto mariajuanense logró imponerse en todas las categorías, demostrando un gran presente en el desarrollo del básquet formativo. En Mini (U11) fue victoria contundente por 79 a 6, mientras que en Infantiles (U13) también se quedó con el triunfo por 86 a 44. En Cadetes (U15) el dominio continuó con un claro 98 a 55.

Por su parte, en Juveniles (U17) Atlético María Juana consiguió un sólido triunfo por 76 a 65, y en Liga Próximo (U21) cerró la jornada con otra victoria, esta vez por 83 a 72.

De esta manera, el club suma una jornada perfecta en el torneo, consolidando el buen trabajo en sus divisiones inferiores y reafirmando su protagonismo en la competencia.