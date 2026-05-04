Gran noche de goles en el estadio cubierto por la 5° fecha del torneo apertura

Durante la noche del jueves se disputó la 5° fecha del Torneo Apertura de la Liga Departamental San Martín, donde el equipo local fue anfitrión en su Nuevo Estadio Cubierto, en una jornada cargada de emociones y muchos goles.

En Reserva, el encuentro finalizó igualado 2 a 2, con tantos convertidos por Agustín Bonino y César Rolon. En categoría Senior, se vivió un verdadero partidazo que terminó 4 a 4, con una destacada actuación de Andrés Bonino, autor de dos goles, al igual que Federico López, quien también marcó por duplicado.

Por su parte, en Primera División fue derrota por 4 a 3 en otro encuentro muy disputado. Los goles del conjunto local fueron anotados por Nicolás Herrera, Máximo Muller y Matías Fino.

Más allá de los resultados, fue una noche intensa y entretenida, con grandes partidos en todas las categorías. Desde la institución agradecieron a todos los presentes que acompañaron a los planteles.

En la próxima fecha, el equipo deberá viajar para visitar a San Martín de Carlos Pellegrini.