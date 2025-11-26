Grave situación en Cramaco: la empresa despidió al 90% de su personal y el sindicato analiza los pasos a seguir

Foto: Portal San Jorge

En la mañana de Radio María Juana, Jorge Tuna—delegado del sindicato que nuclea a los trabajadores de Cramaco— brindó detalles sobre la delicada situación que atraviesa la fábrica de generadores eléctricos, luego de que se confirmara el despido del 90% de su planta de empleados.

La empresa DBT S.A., conocida en la región como Cramaco y asociada a la multinacional española Himoinsa, comunicó este martes el despido de 35 trabajadores de su planta en Sastre. Las desvinculaciones afectaron principalmente al área de producción, aunque también alcanzaron a empleados administrativos. Con este recorte, la compañía reduce prácticamente a la mínima expresión su estructura laboral local.

Según explicó Herrador, la decisión está vinculada al cambio de estrategia comercial de la firma, que dejará de fabricar alternadores y generadores en la planta sastrense para comenzar a importarlos desde China. Hasta ahora, en la fábrica local se realizaba la producción completa de los alternadores, pero el nuevo esquema transformaría a la empresa en un centro de logística donde los equipos llegarán ensamblados, se bajarán de los contenedores y se distribuirán dentro del país.

La noticia fue comunicada a los trabajadores este mediodía, generando una fuerte preocupación entre las familias afectadas y el sector gremial. Herrador confirmó que este miércoles se realizará una reunión entre el sindicato y el grupo de despedidos para evaluar las medidas a seguir y analizar la situación legal y laboral de cada uno.

No es la primera vez que Cramaco atraviesa un ajuste de este tipo. A fines de septiembre del año pasado, la firma ya había reducido su personal con el despido de 16 trabajadores, en medio de una caída abrupta en las ventas y una producción paralizada. En aquel momento, la planta acumulaba un stock de 120 grupos electrógenos mientras las ventas mensuales apenas alcanzaban entre 10 y 12 unidades.

La situación actual vuelve a poner en alerta al sector industrial de la región y deja a decenas de familias en un escenario de incertidumbre laboral.