Hugo Palacios, de María Juana, uno de los grandes ganadores del 40° Auténtico Bingo Brown de San Vicente

Hugo Palacios, vecino de nuestra localidad, fue uno de los grandes ganadores del 40° Auténtico Bingo del Club Brown de San Vicente, uno de los eventos más esperados y convocantes de la región.

Hugo resultó favorecido en el Sorteo N° 01 – Contado Plan A, llevándose un premio de gran valor que incluye una moto y una cabaña de un dormitorio en el Complejo Brown de San Vicente, ubicado en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba.

Con evidente alegría y emoción, Hugo compartió al aire lo que vivió durante la noche del sábado, cuando escuchó su nombre y confirmó que era uno de los grandes afortunados del bingo. Un momento cargado de nervios, expectativa y felicidad, que quedará grabado para siempre como una experiencia única.

El Auténtico Bingo Brown, que este año celebró su 40ª edición, volvió a demostrar por qué es un clásico regional, reuniendo a miles de personas y entregando importantes premios, con una organización que año tras año mantiene su prestigio.

Desde Radio María Juana felicitamos a Hugo Palacios por este importante premio y celebramos que una vez más la suerte haya sonreído a un vecino de nuestra comunidad.