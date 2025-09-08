Ian Suárez y Rafael Fernández representaron a María Juana en el Torneo Provincial de Bolitas

La localidad de María Juana tuvo a sus representantes en la instancia regional del Torneo Provincial de Bolitas, desarrollado en María Susana. Los jóvenes Ian Suárez y Rafael Fernández participaron con gran compromiso y entusiasmo, llevando en alto el nombre de nuestra comunidad.

Si bien no lograron avanzar a la siguiente etapa, ambos demostraron un excelente nivel de juego y, sobre todo, una gran actitud deportiva en una competencia de gran exigencia. Desde la Comuna de María Juana destacaron su esfuerzo y dedicación, expresando el orgullo de contar con jóvenes que representan a la localidad con tanta pasión.