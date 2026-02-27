Importante reunión para fortalecer el sistema de salud local

Locales

La presidente comunal, Lic. Zulma Maciel, mantuvo una importante reunión de trabajo con autoridades provinciales y referentes del sistema sanitario, con el objetivo de consolidar una red de salud cercana, accesible y eficiente para la comunidad.

Del encuentro participaron el Subsecretario de Salud, Leandro Martínez; la Directora del Nodo de Salud Rafaela, Mariela Talani; la Coordinadora de Salud Mental, Luciana Galloni; Vanina Bonomo, Coordinadora de SELIAR 107 Nodo Rafaela; y Hugo Viña, en representación de la Secretaría de Participación Ciudadana, encabezada por su directora Valentina Sartori, acompañada por Martín Quintana y Fabián Pérez.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados al fortalecimiento del sistema sanitario local, la articulación interinstitucional y la planificación de acciones conjuntas destinadas a optimizar recursos y mejorar la calidad de atención para los vecinos.

Posteriormente, las autoridades visitaron el SAMCo Local y la Clínica Comunal Santa Juana, donde dialogaron con sus directores y equipos de salud, interiorizándose sobre el funcionamiento de cada institución y recorriendo sus instalaciones.

La jornada reafirmó el compromiso de trabajo coordinado entre la Comuna y las distintas áreas del Gobierno Provincial, consolidando una agenda común que apunta a seguir fortaleciendo una red de salud eficiente y al servicio de cada vecino.

Te puede interesar

  • REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD

    El Senador Alcides Calvo junto a presidentes comunales de María Juana (Dra. Sandra Gaido), Garibaldi (Héctor Spada), Eustolia (Marcelo Beltramo y Mariana Canale), entre otros,…

  • REUNIÓN CON EL NODO DE SALUD

    Este miércoles 13 de enero, por la mañana, el Presidente Comunal Amadeo Bazzoni y miembros de la comisión; estuvieron reunidos con los encargados de la…

  • VENTA DE LOCRO PARA EL 1 DE MAYO

    Bomberos voluntarios de María Juana lanzan una venta de locro para el Día del Trabajador.Querés colaborar? contactate con los miembros de la institución y colaborá…

  • RECOMENDACIONES PARA EL DENGUE

    https://www.youtube.com/watch?v=9yhCBN2rFU8 Ante los casos de dengue en aumento en nuestra localidad pasó por el estudio de la radio la doctora Laura Allasia, directora del S.A.M.Co.…

  • El té de lavanda y sus beneficios para la salud

    La lavanda es una planta conocida por su distintivo aroma y desde la antigüedad es utilizada por sus propiedades relajantes que ayudan a calmar los nervios y la…