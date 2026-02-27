Importante reunión para fortalecer el sistema de salud local

La presidente comunal, Lic. Zulma Maciel, mantuvo una importante reunión de trabajo con autoridades provinciales y referentes del sistema sanitario, con el objetivo de consolidar una red de salud cercana, accesible y eficiente para la comunidad.

Del encuentro participaron el Subsecretario de Salud, Leandro Martínez; la Directora del Nodo de Salud Rafaela, Mariela Talani; la Coordinadora de Salud Mental, Luciana Galloni; Vanina Bonomo, Coordinadora de SELIAR 107 Nodo Rafaela; y Hugo Viña, en representación de la Secretaría de Participación Ciudadana, encabezada por su directora Valentina Sartori, acompañada por Martín Quintana y Fabián Pérez.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados al fortalecimiento del sistema sanitario local, la articulación interinstitucional y la planificación de acciones conjuntas destinadas a optimizar recursos y mejorar la calidad de atención para los vecinos.

Posteriormente, las autoridades visitaron el SAMCo Local y la Clínica Comunal Santa Juana, donde dialogaron con sus directores y equipos de salud, interiorizándose sobre el funcionamiento de cada institución y recorriendo sus instalaciones.

La jornada reafirmó el compromiso de trabajo coordinado entre la Comuna y las distintas áreas del Gobierno Provincial, consolidando una agenda común que apunta a seguir fortaleciendo una red de salud eficiente y al servicio de cada vecino.