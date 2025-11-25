Incendio en zona rural: Bomberos trabajaron para controlar el fuego que afectó a maquinaría agrícola

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Emanuel Lovera, integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de María Juana, quien brindó detalles sobre la salida de emergencia registrada este lunes por la tarde.

Según informó, a las 18:44 hs el cuartel recibió un aviso alertando sobre un incendio en un tractor en una zona rural ubicada a 18 kilómetros al noreste de la localidad. Inmediatamente se dispuso la salida del móvil 24 con 5 bomberos, del móvil 18 con 2 bomberos, y del móvil 19 perteneciente al destacamento, también con 2 bomberos.

Al llegar al lugar, los equipos se encontraron con un tractor y una embolsadora completamente incendiados. El fuego había avanzado además sobre un lote de trigo, generando un foco de incendio en el cultivo y afectando parcialmente a una camioneta que se encontraba en el sitio.

El trabajo de los bomberos se centró primero en la extinción de los diferentes focos dentro del campo, tarea para la cual contaron con la colaboración de un tractor con arado, fundamental para cortar el avance del fuego. En paralelo, se realizó el enfriamiento de la maquinaria afectada para evitar que las altas temperaturas generaran nuevos focos.

Tras controlar la situación, se llevó a cabo la habitual guardia de cenizas, necesaria para asegurar que no se produzcan reinicios del incendio.

A las 20:30 hs, las unidades regresaron al cuartel sin más novedades.

Una intervención rápida y eficaz que vuelve a destacar el compromiso y profesionalismo de los Bomberos Voluntarios de María Juana al servicio de toda la comunidad.