Incendio en zona rural: Bomberos trabajaron para controlar el fuego que afectó a maquinaría agrícola

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Emanuel Lovera, integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de María Juana, quien brindó detalles sobre la salida de emergencia registrada este lunes por la tarde.

Según informó, a las 18:44 hs el cuartel recibió un aviso alertando sobre un incendio en un tractor en una zona rural ubicada a 18 kilómetros al noreste de la localidad. Inmediatamente se dispuso la salida del móvil 24 con 5 bomberos, del móvil 18 con 2 bomberos, y del móvil 19 perteneciente al destacamento, también con 2 bomberos.

Al llegar al lugar, los equipos se encontraron con un tractor y una embolsadora completamente incendiados. El fuego había avanzado además sobre un lote de trigo, generando un foco de incendio en el cultivo y afectando parcialmente a una camioneta que se encontraba en el sitio.

El trabajo de los bomberos se centró primero en la extinción de los diferentes focos dentro del campo, tarea para la cual contaron con la colaboración de un tractor con arado, fundamental para cortar el avance del fuego. En paralelo, se realizó el enfriamiento de la maquinaria afectada para evitar que las altas temperaturas generaran nuevos focos.

Tras controlar la situación, se llevó a cabo la habitual guardia de cenizas, necesaria para asegurar que no se produzcan reinicios del incendio.
A las 20:30 hs, las unidades regresaron al cuartel sin más novedades.

Una intervención rápida y eficaz que vuelve a destacar el compromiso y profesionalismo de los Bomberos Voluntarios de María Juana al servicio de toda la comunidad.

Te puede interesar

  • INCENDIO EN VIVIENDA

    El Jefe de Bomberos Voluntarios de María Juana Juan Marcelo Brignone habló del trabajo de bomberos anoche, para extinguir un incendio en una vivienda. Escuchalo…

  • INVERSIONES EN EL CUARTEL

    El Jefe de Bomberos Voluntarios de María Juana, Juan Marcelo Brignone, contó en la mañana de Comunicándonos sobre la inversión que realizó la institución para…

  • Abrió la inscripción para el Taller de Yoga que se brinda en el Área de Cultura local

    En el mes de abril vuelven las clases de Yoga brindadas por Gladys Gieco y Jésica Walpen, a través del Área de Cultura de la…

  • EL TRABAJO EN EL CAMPO

    Ariadna Chiazza de 19 años y Marìa Laura Diaz de 21 se destacan en Cañada Rasquin por la tarea que realizan. Son tractoristas y día…

  • INCENDIO EN VIVIENDA

    Víctor Medina, bombero voluntario de María Juana contó los detalles del incendio de una vivienda de la madrugada de este lunes en nuestra localidad.Escuchalo contando…