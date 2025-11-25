Inés Vagliente destacó el valor de las Rondas de Convivencia para fortalecer el bienestar de los adultos mayores

En la mañana de la radio conversamos con Inés Vagliente, psicóloga del Hogar de Ancianos, quien explicó el importante trabajo que se realiza con los residentes a través de las Rondas de Convivencia, una herramienta clave para promover la integración, el acompañamiento emocional y la construcción de vínculos saludables dentro de la institución.
Inés detalló que estas rondas son espacios de encuentro y diálogo diseñados para fomentar la comunicación, la empatía y la comprensión mutua, permitiendo que cada persona se exprese, comparta recuerdos, emociones y vivencias.
Las Rondas de Convivencia, además, buscan promover una convivencia pacífica y respetuosa entre personas de diferentes edades, historias de vida, culturas, creencias y habilidades. En el contexto del Hogar, estos encuentros se transforman en una instancia enriquecedora que favorece la participación activa de los residentes y fortalece su sentido de pertenencia.
Entre sus principales beneficios, se destacan:
- Mejora de la convivencia, fortaleciendo el clima general dentro del Hogar.
- Fomento de la empatía, ayudando a comprender y respetar diferencias y similitudes.
- Reducción de conflictos, facilitando la resolución pacífica de situaciones cotidianas.
- Promoción de la inclusión, valorando la diversidad de historias y trayectorias personales.
La entrevista permitió visibilizar el compromiso del equipo profesional con el acompañamiento integral de los adultos mayores, y puso en valor la importancia de generar espacios de escucha, respeto y participación que contribuyan a una vida más plena dentro de la institución.