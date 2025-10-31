Inferiores: Atlético María Juana volvió a ser protagonista en los desempates del Torneo Clausura

Inferiores

El fútbol juvenil vivió una intensa jornada de definiciones con los partidos desempate del Torneo Clausura de Inferiores, donde se terminaron de conocer los finalistas de cada categoría. En la Zona Sur, los encuentros se disputaron con gran marco de público y emociones hasta el último minuto.

El equipo “Chupaleche” volvió a demostrar el excelente trabajo que realiza en divisiones formativas, disputando el partido desempate en la 9na división. El equipo del Barrio Sur no pudo frente a Florida de Plaza Clucellas y cayó por 2 a 1 en un partido muy disputado. El semillero de Atlético María Juana sigue creciendo, sumando experiencia y consolidando un trabajo formativo.  

En 7ma división, La Trucha FC se impuso por 2 a 1 ante Florida en un encuentro parejo, asegurando su lugar en la final del certamen.

Con estos resultados, las finales del próximo fin de semana en Santa Clara de Saguier serán las siguientes:

7ma división: Deportivo Josefina vs. La Trucha FC

6ta división: Defensores de Frontera vs. Florida

Cabe destacar que en 9na y 8va el Campeón Absoluto es Florida de Plaza Clucellas.

