Inferiores: Atlético y Talleres jugaron la 4ª fecha del Clausura

La 4ª fecha del Torneo Clausura de divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol volvió a poner a los chicos de Atlético María Juana y Talleres en el centro de la escena. Entre empates, victorias y caídas ajustadas, quedó claro que la entrega y la pasión siguen siendo el sello de los jóvenes deportistas.

En el Barrio Sur, Atlético recibió a Bochófilo Bochazo. La jornada comenzó pareja con un vibrante empate 2 a 2 en novena división, mientras que en octava la visita se impuso con claridad por 4 a 0. Más tarde, la séptima entregó un duelo muy disputado que terminó sin goles, y el cierre llegó con la alegría local: la sexta división ganó 2 a 0, asegurando la única victoria de la tira. En total, el “Chupa” sumó 5 unidades para la tabla general.

Por su parte, Talleres viajó hasta Zenón Pereyra para medirse con el conjunto local. En novena, el marcador se cerró con un empate sin goles. La reacción llegó en séptima, donde la “T” se impuso con autoridad 3 a 1. Sin embargo, en octava cayó por 4 a 2 y en sexta perdió en un ajustado 3 a 2. De esta manera, los chicos de Talleres regresaron con 4 puntos para la sumatoria anual

Todos los resultados:

9ª división:

Zenón Pereyra F.C. 0 – 0 Talleres

Atl. María Juana 2 – 2 B. Bochazo

La Trucha (n/p) 0 – 1 Florida

Sp. Libertad 1 – 0 Alt. Esmeralda (n/p)

Sp. Santa Clara 1 – 0 La Hidráulica (n/p)

San Martín 0- 1 Def. Frontera

Brown 2 – 1 Dep. Josefina

Posiciones: 12 Florida, 10 Atl. María Juana, 9 Def. Frontera, 8 B. Bochazo-Brown, 7 Talleres, 6 San MartínSp. Libertad, 5 Zenón Pereyra F.C-Sp. Santa Clara, 0 Dep. Josefina

8ª división:

Zenón Pereyra F.C. 4 – 2 Talleres

Atl. María Juana 0 – 4 B. Bochazo

La Trucha 0 – 7 Florida

Sp. Libertad 0 – 0 Alt. Esmeralda

Sp. Santa Clara 0 – 1 La Hidráulica

San Martín 1 – 0 Def. Frontera

Brown 1 – 2 Dep. Josefina

Posiciones: 10 Florida-La Hidráulica, 9 Atl. María Juana-B. Bochazo, 7 San Martín-Zenón Pereyra F.C, 6 Brown-Dep. Josefina, 5 Sp. Libertad, 3 Def. Frontera -Talleres, 2 Sp. Santa Clara-Atl. Esmeralda, 0 La Trucha

7ª división:

Zenón Pereyra F.C. 1 – 3 Talleres

Atl. María Juana 0 – 0 B. Bochazo

La Trucha 3 – 0 Florida

Sp. Libertad 0 – 2 Alt. Esmeralda

Sp. Santa Clara 0 – 0 La Hidráulica

San Martín 3 – 0 Def. Frontera

Brown 0 – 1 Dep. Josefina

Posiciones: 12 San Martín, 10 La Trucha-Talleres, 9 Def. Frontera, 7 B. Bochazo, 6 Florida-Atl. Esmeralda, 4 Zenón Pereyra F.C-Sp. Santa Clara-La Hidráulica-Dep. Josefina, 2 Atl. María Juana, 1 Sp. Libertad, 0 Brown

6ª división:

Zenón Pereyra F.C. 3 – 2 Talleres

Atl. María Juana 2 – 0 B. Bochazo

La Trucha 1 – 2 Florida

Sp. Libertad 0 – 0 Alt. Esmeralda

Sp. Santa Clara 1 – 1 La Hidráulica

San Martín 1 – 2 Def. Frontera

Brown 2 – 0 Dep. Josefina

Posiciones: 10 Atl. María Juana, 9 Florida, 8 Brown-Def. Frontera, 7 Zenón Pereyra F.C,6 Dep. Josefina-Sp. Libertad, 5 Atl. Esmeralda-La Hidráulica, 4 La Trucha-B. Bochazo-Sp. Santa Clara, 0 Talleres-San Martín

Tabla General: 154 Florida, 123 Def. Frontera, 119 B. Bochazo, 115 Atl. María Juana, 114 Brown, 100 La Hidráulica, 98 Dep. Josefina, 96 Talleres, 90 Sp. Santa Clara, 82 Zenón Pereyra F.C., 68 San Martín, 66 Atl. Esmeralda, 54 La Trucha-Sp. Libertad