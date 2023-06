Inferiores: buena jornada para los equipos mariajuanenses

Atlético María Juana y Talleres jugaron la 7ma fecha del Torneo Apertura de la LRF. “El Chupa” sumó 7 unidades para la general y la “T” 6 puntos.

La entidad “auriazul” recibió a La Trucha Fútbol Club de la ciudad de Frontera y Talleres viajó a Zenón Pereyra para visitar a su par ZPFC.

En el estadio “Néstor T Suppo”, Atlético sumo 7 unidades producto de las victorias en 9° y 6° por 1 a 0, el empate en 7° 1 a 1 y la derrota en 8° división por 1 a 2.

Por su parte, Talleres en condición de visitante obtuvo 6 puntos para la general tras los triunfos en 8° por 2 a 0 y en 7° por 3 a 2; en 9° fue caída por 1 a 0 y en 6° 5 a 2.

Los resultados de la jornada 7:

9ª división:

Brown 4 – 0 San Martín

Atl. Esmeralda – La Hidráulica (No presentan)

Atl. María Juana 1 – 0 La Trucha

Florida 4 – 1 Sp. Libertad

Sp. Santa Clara 4 – 0 B. Bochazo

Def. Frontera 2 – 0 Dep. Josefina

Zenón Pereyra F.C. 1 – 0 Talleres

Posiciones: 21 Zenón Pereyra F.C- Brown, 16 Florida, 14 Sp. Santa Clara, 13 B.Bochazo, 12 Atl. Maria Juana, 11 Talleres y Sp.Libertad, 9 Def. Frontera, 6 San Martín, 3 Dep. Josefina

8ª división:

Brown 2 – 0 San Martín

Atl. Esmeralda 0 – 1 La Hidráulica

Atl. María Juana 1 – 2 La Trucha

Florida 0 – 0 Sp. Libertad

Sp. Santa Clara 1 – 0 B. Bochazo

Def. Frontera 4 – 0 Dep. Josefina

Zenón Pereyra F.C. 0 – 2 Talleres

Posiciones: 19 Sp. Santa Clara, 16 Florida-Def. Frontera y Brown, 15 La Hidráulica , 13 La Trucha, 9 Atl. Esmeralda

7 Zenón Pereyra F.C, 6 B. Bochazo y Talleres, 5 San Martín y Dep. Josefina, 4 Atl. María Juana, 2 Sp. Libertad

7ª división:

Brown 3 – 3 San Martín

Atl. Esmeralda 1 – 5 La Hidráulica

Atl. María Juana 2 – 2 La Trucha

Florida 1 – 2 Sp. Libertad

Sp. Santa Clara 0 – 2 B. Bochazo

Def. Frontera 1 – 1 Dep. Josefina

Zenón Pereyra F.C. 2 – 3 Talleres

Posiciones: 16 Florida-Def. Frontera y B. Bochazo, 14 La Hidráulica, 13 Sp. Libertad-Talleres, 12 Dep. Josefina

9 Sp. Santa Clara, 8 Atl. María Juana, 5 Zenón Pereyra F.C., 4 Atl. Esmeralda-Brown, 4 San Martín, 2 La Trucha

6ª división:

Brown 2 – 1 San Martín

Atl. Esmeralda 2 – 1 La Hidráulica

Atl. María Juana 1 – 0 La Trucha

Florida 3 – 1 Sp. Libertad

Sp. Santa Clara 2 – 3 B. Bochazo

Def. Frontera 0 – 1 Dep. Josefina

Zenón Pereyra F.C. 5 – 2 Talleres

Posiciones: 19 B.Bochazo, 16 Zenón Pereyra F.C., 14 Atl. María Juana y Dep. Josefina, 13 Brown, 11 Florida, 10 Atl. Esmeralda, 9 Sp. Libertad, 8 Def. Frontera y La Hidráulica

7 Sp. Santa Clara, 5 San Martín, 3 Talleres

Tabla General: 59 Florida 54 B. Bochazo y Brown, 49 Sp. Santa Clara-Zenón Pereyra F.C y Def. Frontera, 38 Atl. María Juana, 37 La Hidráulica, 35 Sp. Libertad, 34 Dep. Josefina, 33 Talleres, 23 Atl. Esmeralda, 20 San Martín, 15 La Trucha

Próxima Fecha (8°): Talleres vs Def. Frontera, ZPFC vs Brown, Dep. Josefina vs Atl. Esmeralda, La Hidráulica vs Sp. Santa Clara, Bochazo vs Florida, Sp. Libertad vs At. María Juana, La Trucha FC vs San Martín.