Inferiores: el Torneo Absoluto entra en su etapa decisiva en la Zona Sur

Con varios cruces definitorios y algunas llaves aún pendientes, el Torneo Absoluto de las Divisiones Inferiores en la Zona Sur de Primera B entró en su etapa decisiva. Los equipos pelean por un lugar en las finales de las Copas Oro, Plata y Bronce, que se disputarán el próximo fin de semana.



Atlético María Juana no pudo en el cruce de semis con Bochófilo Bochazo en Copa de Oro y Talleres despachó a Sportivo Santa Clara y se metió en la final de la Copa de Plata.

Compartimos los resultados de cada copa en el cierre de temporada:

9na División

Copa Oro – Cuartos de Final

Def. Frontera vs. Dep. Josefina (pendiente)

B. Bochazo 2 – 0 Atl. María Juana

Copa Plata – Semifinales

La Hidráulica (n/p) 0 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Santa Clara 0 – 1 Talleres

Copa Bronce – Semifinales

San Martín 1 – 0 La Trucha (n/p)

Atl. Esmeralda (n/p) 0 – 1 Sp. Libertad

8va División

Copa Oro – Cuartos de Final

Def. Frontera vs. Dep. Josefina (juegan lunes)

B. Bochazo 3 – 0 Atl. María Juana

Copa Plata – Semifinales

La Hidráulica 0 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Santa Clara 1 – 1 Talleres

Copa Bronce – Semifinales

San Martín 1 – 1 La Trucha

Atl. Esmeralda 0 – 2 Sp. Libertad

7ma División

Copa Oro – Cuartos de Final

Def. Frontera vs. Dep. Josefina (juegan lunes)

B. Bochazo 0 – 0 Atl. María Juana

Copa Plata – Semifinales

La Hidráulica 4 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Santa Clara 0 – 1 Talleres

Copa Bronce – Semifinales

San Martín 0 – 0 La Trucha

Atl. Esmeralda 1 – 1 Sp. Libertad

6ta División

Copa Oro – Cuartos de Final

Def. Frontera vs. Dep. Josefina (juegan lunes)

B. Bochazo 1 – 0 Atl. María Juana

Copa Plata – Semifinales

La Hidráulica 3 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Sp. Santa Clara 2 – 0 Talleres

Copa Bronce – Semifinales

San Martín 3 – 1 La Trucha

Atl. Esmeralda 0 – 1 Sp. Libertad

El próximo sábado se jugarán las definiciones del Torneo Absoluto, con partidos que prometen emociones fuertes:

Copa Oro – Semifinales

Brown vs. ganador de Def. Frontera / Dep. Josefina

Florida vs. B. Bochazo

Copa Plata – Final

La Hidráulica vs. Talleres

Copa Bronce – Final

San Martín vs. Sp. Libertad