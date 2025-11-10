Inferiores: el Torneo Absoluto entra en su etapa decisiva en la Zona Sur

Con varios cruces definitorios y algunas llaves aún pendientes, el Torneo Absoluto de las Divisiones Inferiores en la Zona Sur de Primera B entró en su etapa decisiva. Los equipos pelean por un lugar en las finales de las Copas Oro, Plata y Bronce, que se disputarán el próximo fin de semana.
Atlético María Juana no pudo en el cruce de semis con Bochófilo Bochazo en Copa de Oro y Talleres despachó a Sportivo Santa Clara y se metió en la final de la Copa de Plata.
Compartimos los resultados de cada copa en el cierre de temporada:
9na División
Copa Oro – Cuartos de Final
Def. Frontera vs. Dep. Josefina (pendiente)
B. Bochazo 2 – 0 Atl. María Juana
Copa Plata – Semifinales
La Hidráulica (n/p) 0 – 1 Zenón Pereyra F.C.
Sp. Santa Clara 0 – 1 Talleres
Copa Bronce – Semifinales
San Martín 1 – 0 La Trucha (n/p)
Atl. Esmeralda (n/p) 0 – 1 Sp. Libertad
8va División
Copa Oro – Cuartos de Final
Def. Frontera vs. Dep. Josefina (juegan lunes)
B. Bochazo 3 – 0 Atl. María Juana
Copa Plata – Semifinales
La Hidráulica 0 – 0 Zenón Pereyra F.C.
Sp. Santa Clara 1 – 1 Talleres
Copa Bronce – Semifinales
San Martín 1 – 1 La Trucha
Atl. Esmeralda 0 – 2 Sp. Libertad
7ma División
Copa Oro – Cuartos de Final
Def. Frontera vs. Dep. Josefina (juegan lunes)
B. Bochazo 0 – 0 Atl. María Juana
Copa Plata – Semifinales
La Hidráulica 4 – 0 Zenón Pereyra F.C.
Sp. Santa Clara 0 – 1 Talleres
Copa Bronce – Semifinales
San Martín 0 – 0 La Trucha
Atl. Esmeralda 1 – 1 Sp. Libertad
6ta División
Copa Oro – Cuartos de Final
Def. Frontera vs. Dep. Josefina (juegan lunes)
B. Bochazo 1 – 0 Atl. María Juana
Copa Plata – Semifinales
La Hidráulica 3 – 1 Zenón Pereyra F.C.
Sp. Santa Clara 2 – 0 Talleres
Copa Bronce – Semifinales
San Martín 3 – 1 La Trucha
Atl. Esmeralda 0 – 1 Sp. Libertad
El próximo sábado se jugarán las definiciones del Torneo Absoluto, con partidos que prometen emociones fuertes:
Copa Oro – Semifinales
Brown vs. ganador de Def. Frontera / Dep. Josefina
Florida vs. B. Bochazo
Copa Plata – Final
La Hidráulica vs. Talleres
Copa Bronce – Final
San Martín vs. Sp. Libertad