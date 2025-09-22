Inferiores: Talleres y Atlético retoman la actividad el próximo sábado

Debido a las condiciones climáticas y la lluvia caída en todo el Departamento, los encuentros de Divisiones Inferiores fueron suspendidos. La programación se reanudará el próximo sábado, manteniendo el mismo cronograma de partidos.

Talleres en el estadio “Pedro Molina” recibirá a Sportivo Libertad de Estación Clucellas en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura de Primera B Zona Sur. Mientras que Atlético María Juana viajará a Plaza Clucellas para enfrentar al líder de la tabla general Club Atlético Florida.

Compartimos las tablas de posiciones en cada categoría y la general:

Novena: 21 Florida, 20 Atl. María Juana-B. Bochazo, 17 Brown, 15 Sp. Santa Clara, 14 Zenón Pereyra F.C, 13 Talleres, 12 Def. Frontera, 9 San Martín-Sp. Libertad, 6 Dep. Josefina

Octava: 20 Florida, 18 B. Bochazo, 15 La Hidráulica- Zenón Pereyra F.C, 13 Atl. María Juana, 10 San Martín-Brown-Def. Frontera, 9 Talleres-Dep. Josefina-Atl. Esmeralda, 7 Sp. Santa Clara -Sp. Libertad, 0 La Trucha

Séptima: 17 La Trucha-Talleres, 16 Def. Frontera, 14 San Martín, 12 Florida, 12 La Hidráulica, 11 B. Bochazo, 10 Dep. Josefina, 9 Sp. Santa Clara-Atl. Esmeralda, 8 Zenón Pereyra F.C-Sp. Libertad, 4 Atl. María Juana-Brown

Sexta: 18 Brown-Def. Frontera, 17 Florida, 15 Atl. Esmeralda, 13 Sp. Santa Clara-La Hidráulica, 11 Atl. María Juana-Dep. Josefina, 10 Sp. Libertad, 8 La Trucha-Zenón Pereyra F.C, 5 B. Bochazo, 3 San Martín-Talleres

Tabla General: 187 Florida, 150 Def. Frontera, 145 B. Bochazo, 141 Brown, 132 Atl. María Juana, 119 Sp. Santa Clara, 118 Dep. Josefina, 117 La Hidráulica, 114 Talleres, 104 Zenón Pereyra F.C, 86 Atl. Esmeralda, 70 Sp. Libertad, 69 San Martín, 65 La Trucha.