Interés internacional por la miel de María Juana: posibles compradores visitaron la Cooperativa Apícola

En la mañana del programa Comunicándonos, Norma Arnaudo, representante de la Cooperativa Apícola de María Juana en el área administrativa y de gestión, y también integrante del Área de Producción de la Comuna local, brindó detalles sobre una importante visita que podría abrir nuevas oportunidades para los productores apícolas de la localidad.

Según explicó, un grupo de potenciales compradores internacionales llegó a María Juana tras recorrer cinco cooperativas en distintos puntos del país, con el objetivo de interiorizarse sobre la calidad de la miel producida en la región. Durante su visita, los integrantes de la Cooperativa Apícola mostraron en detalle el proceso de trabajo, desde la cosecha hasta los protocolos de calidad y clasificación por color, destacando el compromiso y profesionalismo de los productores locales.

Actualmente, se avanza en el cumplimiento de todos los requisitos solicitados por los interesados, con la expectativa de concretar una futura operación comercial. De lograrse, esta venta representaría un paso significativo para posicionar la miel de María Juana en mercados internacionales y fortalecer el desarrollo productivo de la comunidad.