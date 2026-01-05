Jorge Sánchez habló en “Comunicándonos” sobre el inicio de la pretemporada en Club Atlético Talleres

En la mañana del programa “Comunicándonos”, dialogamos con Jorge Sánchez, director técnico del Club Atlético Talleres, quien brindó detalles sobre el inicio de la pretemporada y la planificación deportiva de la institución para la nueva temporada.

Durante la entrevista, Sánchez se refirió al equipo de trabajo que lo acompañará este año, tanto en divisiones inferiores, como en Reserva y Primera División, destacando la importancia de una labor coordinada y sostenida en todas las categorías del club.

Además, el DT explicó que no será sencillo incorporar refuerzos, por lo que el foco estará puesto en priorizar el plantel propio, dándole más minutos y protagonismo a los jugadores del club, apostando al desarrollo y crecimiento de quienes ya forman parte de la institución.

Por último, Jorge Sánchez invitó a todos los futbolistas que integraron el plantel la temporada pasada a sumarse nuevamente a los entrenamientos, y extendió también la convocatoria a quienes deseen jugar y formar parte del proyecto deportivo de Talleres en esta nueva etapa.