Juan Dertiano fue reelecto y continuará al frente de la Liga San Martín hasta 2028

Juan Dertiano fue reelecto como presidente de la Liga Departamental de Fútbol San Martín y continuará al frente de la institución hasta 2028, iniciando así su quinto mandato consecutivo. La decisión se tomó en el marco de la Asamblea General Ordinaria realizada en la sede liguista, con la participación de presidentes de clubes afiliados y delegados con poderes.

Durante el encuentro se aprobó por unanimidad la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025 y se presentó oficialmente la nueva Comisión Directiva que acompañará esta etapa de gestión. La conducción quedó conformada con Dertiano como presidente; Oscar Carrera y David Galliano como vicepresidentes primero y segundo; Damián Benzi como secretario y Miguel Piumetti como prosecretario; Daniel Roldán como tesorero y Diego Malandra como protesorero. Además, integran la comisión Mauricio Elgue, Javier Depetris, Hernán Manasseri y Carlos Zanetta como vocales titulares; Darío Sommer y Emmanuel Roldán como vocales suplentes; y Horacio Ibarra junto a Mónica Aragón Alderete en la sindicatura.

Fortalecimiento deportivo para 2026

En el inicio de esta nueva etapa, la Liga concretó la entrega de balones oficiales de competencia para la temporada 2026 destinados a las distintas disciplinas: Fútbol Mayor, Fútbol Menor, Fútbol Senior Campo y Futsal. Estos elementos se suman a las cámaras de seguridad previamente otorgadas para Fútbol y Futsal, en el marco de un plan de fortalecimiento institucional y deportivo.

Desde la conducción ratificaron el compromiso de seguir trabajando por una Liga más organizada, moderna y en constante crecimiento, invitando a clubes y dirigentes a sumarse a este proceso que busca consolidar el desarrollo del deporte regional.

Fuente: Infosastre.com.ar