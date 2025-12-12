La Academia ADG presenta su gran muestra anual “Conciertos” este domingo

En la mañana de la radio charlamos con Milena Beltramo, directora de la Academia de Baile ADG, quien brindó todos los detalles del esperado evento que se realizará este domingo, donde los alumnos mostrarán sobre el escenario todo lo aprendido a lo largo del año.

La institución se prepara para una noche única con su tradicional muestra anual, que en esta edición llevará como temática “Conciertos”, un espectáculo que reunirá a más de 150 alumnos desplegando coreografías inspiradas en distintos estilos musicales y en las grandes presentaciones en vivo que marcaron épocas.

Los grupos de Baby, Mini Baby, Juniors, Juveniles, Adultos, Zumba y Strong serán protagonistas de una noche llena de talento, ritmo y energía, en la que el público podrá disfrutar de un show diverso, dinámico y pensado para toda la familia.

La Academia ADG invita a toda la comunidad a acompañar y celebrar el esfuerzo, la creatividad y la pasión de cada uno de sus estudiantes en un cierre de año verdaderamente imperdible.