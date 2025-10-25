La Academia ADG brilló en la competencia Meraki de San Francisco

Durante el mes de octubre, la Academia ADG de María Juana participó por primera vez en la reconocida competencia Meraki, desarrollada en la ciudad de San Francisco, obteniendo excelentes resultados y dejando bien alto el nombre de la localidad.

Las bailarinas de ADG se destacaron en todas sus presentaciones, alcanzando los siguientes logros:

🥇 Hip Hop Adulto

🥇 Reggaetón Adulto

🥇 Urbano Juveniles

🥈 Hip Hop Juveniles

🥈 Urbano Junior

Además, la academia fue galardonada con el premio a la “Mejor Academia”, un reconocimiento que refleja el esfuerzo, la pasión y la dedicación de todo el grupo.

Desde ADG agradecieron a las alumnas por su compromiso y entrega, y a las familias por el acompañamiento constante en cada desafío que impulsa el crecimiento artístico de la institución.