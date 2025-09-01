La Academia de Baile ADG brilló en la competencia Matrix de Rosario

En la mañana de Comunicándonos, entrevistamos a Mile Beltramo, una de las profesoras de la Academia de Baile ADG, quien nos contó sobre la destacada participación de sus alumnas en la competencia Matrix, realizada el pasado sábado por la noche en Rosario.

Las mariajuanenses lograron excelentes resultados, obteniendo el primer puesto en Adulto Reggaetón, Junior B Fusión y Junior B Hip Hop, mientras que en Adulto Hip Hop y Junior A Fusión alcanzaron el segundo lugar. La jornada estuvo marcada por el acompañamiento y apoyo de muchísimas familias, que alentaron a las chicas durante toda la competencia, celebrando sus logros y esfuerzo.