La Asociación Civil Barriletes al Viento celebrará el Día de la Niñez en las Patronales de María Juana

En la mañana de la radio, dialogamos con María Inés Báez, integrante de la Asociación Civil Barriletes al Viento, quien adelantó detalles del evento especial que se realizará este jueves 21 de agosto en el marco de las Fiestas Patronales 2025 de María Juana.

La cita será a partir de las 14:30 horas en la Plaza San Martín, donde se llevará adelante una tarde pensada para los más chicos, con juegos, música, sorteos y la tradicional merienda compartida.

Uno de los momentos más esperados será el sorteo de una bicicleta, gracias a la gentileza del senador Alcides Calvo, además de la clásica propuesta de “Leche con facturas”, una tradición que reúne a las familias en un clima de alegría y encuentro comunitario.

Desde la organización recordaron a los asistentes llevar su taza para disfrutar de la merienda y destacaron que este evento busca no solo homenajear a la niñez, sino también fortalecer la participación de toda la comunidad en las celebraciones patronales.