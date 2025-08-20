Nueva edición de la Feria “Stella Olivera” en el marco de las Fiestas Patronales

Este jueves desde las 10 de la mañana se llevará a cabo una nueva edición de la Feria “Stella Olivera”, organizada por el grupo de Pro Huerta de la Comuna de María Juana. En diálogo con Mónica Barceló en la mañana de la radio, Marcela Brezzo adelantó los detalles de la propuesta que tendrá lugar en la Plaza San Martín, con un stand repleto de productos frescos, plantas y elaboraciones caseras.

La feria se enmarca dentro de los festejos por el Día de María Juana, que se celebra este 21 de agosto, y formará parte de una jornada cargada de actividades culturales y recreativas que darán continuidad a las Fiestas Patronales. Habrá además espectáculos artísticos, propuestas para los más chicos, puestos gastronómicos y espacios de encuentro para que toda la comunidad disfrute.

Como es costumbre, María Juana vive, disfruta, respira y siente su fiesta patronal a través de un sinfín de actividades organizadas por las distintas instituciones locales y la Comuna, que cada año logran que este festejo sea un verdadero acontecimiento comunitario.