La Comuna de María Juana agradece a la comunidad por acompañar el crecimiento logrado en los últimos años

La Comuna de María Juana difundió un emotivo mensaje dirigido a todos los vecinos y vecinas de la localidad, en el que expresó su profundo agradecimiento por el acompañamiento y la confianza brindada durante los años de gestión encabezada por la presidenta comunal Sandra Gaido y el vicepresidente Guillermo Pievaroli. El reconocimiento también alcanzó a todo el equipo de trabajo que formó parte de este proceso y que, con compromiso y dedicación, hizo posible un crecimiento histórico para la comunidad.

El mensaje se dio a conocer junto a un video institucional que resume las numerosas obras, adquisiciones y mejoras realizadas en los últimos años. La producción muestra avances en infraestructura —como la ampliación del pavimento y mejoras en la transitabilidad—, además de un fuerte crecimiento en materia cultural, social y educativa. También se destacan inversiones en equipamiento comunal, recuperación y creación de espacios públicos, apoyo a las instituciones y programas destinados a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.

Desde la Comuna resaltaron que cada logro alcanzado es el resultado del trabajo conjunto con la comunidad. “Cada obra y cada paso adelante fueron posibles gracias a la participación, la confianza y el compromiso de nuestro pueblo”, señalaron. Asimismo, remarcaron que el crecimiento de María Juana es fruto de una gestión sostenida, pero, sobre todo, del acompañamiento de cada vecino que apostó al desarrollo local.

El mensaje concluye con un agradecimiento especial a todos los habitantes de la localidad, reafirmando la intención de seguir trabajando por un futuro con más oportunidades y bienestar para María Juana.