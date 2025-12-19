La Comuna de María Juana proyecta nuevas oportunidades educativas para 2026: se planifican cursos y capacitaciones de formación profesional

Con el objetivo de continuar impulsando la educación, la capacitación laboral y el acceso a nuevas oportunidades para los vecinos, la Comuna avanza en la ampliación de su oferta formativa para el año 2026.

Durante la tarde de ayer se desarrolló una reunión virtual estratégica destinada a coordinar aspectos organizativos y técnicos que permitirán el lanzamiento de nuevos cursos y capacitaciones profesionales en la localidad.

Del encuentro participaron la Coordinadora de la Extensión Áulica local, Alejandra Delfino, junto a integrantes del equipo de gestión comunal. También formaron parte de la reunión el Director del CECLA San Jorge, Martín Pereyra; la Supervisora de Formación Profesional y Capacitación Laboral, Ivana Pace; y representantes de las aulas extensibles de la región.

La jornada permitió avanzar en una planificación conjunta orientada a garantizar propuestas educativas de calidad, acordes a las demandas actuales del mundo laboral y a las necesidades de la comunidad. De esta manera, se busca fortalecer la formación profesional como herramienta para el crecimiento personal, el desarrollo de habilidades y la inserción laboral.

Con estas acciones, la Comuna reafirma su visión de futuro, consolidando una política educativa activa que apuesta por el progreso social de María Juana y la creación de nuevas oportunidades para todos los vecinos.