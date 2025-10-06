La Cooperativa Escolar “Esfuerzo y Responsabilidad” celebra 15 años con una jornada sobre sustentabilidad

La Cooperativa Escolar “Esfuerzo y Responsabilidad” de la EESOPI N° 2040 “Santa María de los Ángeles” celebra sus 15 años de vida institucional con una propuesta especial: la Jornada de Cooperativismo Escolar “Sustentabilidad en clave cooperativa”, que se llevará a cabo el jueves 9 de octubre, de 9 a 15 horas, en la institución.

El encuentro será un espacio de reflexión, aprendizaje y participación juvenil, donde se buscará integrar los valores del cooperativismo con el compromiso por el cuidado del planeta, fortaleciendo lazos entre instituciones educativas y potenciando el protagonismo de los estudiantes.

Cronograma de actividades

08:30 hs: Acreditación.

09:00 hs: Acto de apertura, con la proyección de un video sobre la historia de la Cooperativa y palabras de autoridades del Ministerio.

09:45 hs: Conferencia a cargo del investigador del CONICET Matías Martínez Sella, titulada "Ciclo del carbono: oportunidades de desarrollo sostenible para Argentina".

10:45 hs: Mesas de intercambio con la participación de Emanuel Campanuci (médico), Rocío Caloni (profesora de Biología), Juan José Ferrato (licenciado en Saneamiento Ambiental), Marina Boccardo (estudiante avanzada de Arquitectura), Agustín Beretto (administrador rural) y Hna. Daniela Canavina.

12:00 hs: Puesta en común de lo trabajado en los talleres.

12:30 hs: Almuerzo cooperativo.

13:30 hs: Taller para docentes sobre cooperativismo y, en paralelo, juegos cooperativos para los alumnos a cargo del programa Santa Fe en Movimiento.

Con esta jornada, la Cooperativa Escolar “Esfuerzo y Responsabilidad” reafirma su camino de 15 años promoviendo la solidaridad, el trabajo conjunto y la conciencia ambiental, consolidándose como un ejemplo del compromiso de los jóvenes con la comunidad y con el futuro del planeta.