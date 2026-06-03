La Cooperativa Telefónica de María Juana sorteará camisetas y premios especiales por el Mundial

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Juan Manuel Jacob, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Telefónica de María Juana, quien brindó detalles sobre el gran sorteo de premios que la institución realizará entre sus abonados en el marco de la pasión mundialista.

Durante la entrevista, Jacob destacó que la iniciativa surge como una forma de agradecer la confianza y el acompañamiento permanente de los asociados y usuarios de los distintos servicios que presta la cooperativa en la localidad.

Entre los premios que se pondrán en juego se encuentran 10 camisetas, 2 equipos completos de mate y 2 pelotas del Mundial, regalos que buscan compartir el entusiasmo que genera uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Desde la Cooperativa informaron que participarán automáticamente todos los abonados que se encuentren al día con sus servicios, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni completar formularios especiales.

Juan Manuel Jacob remarcó la importancia de mantener el vínculo cercano con los asociados y señaló que este tipo de acciones forman parte del compromiso permanente de la institución con la comunidad de María Juana.

Además, invitó a los usuarios a seguir las redes sociales oficiales de la Cooperativa Telefónica, donde se informarán las novedades relacionadas con el sorteo, la fecha de realización y la entrega de los premios.

De esta manera, la entidad vuelve a premiar la fidelidad de sus abonados, sumando una propuesta que combina reconocimiento, participación y la pasión por el deporte que moviliza a millones de personas en todo el mundo.