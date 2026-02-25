La Dra. Laura Allasia brindó recomendaciones para cuidar la salud neurológica

En la mañana del programa “Comunicándonos”, dialogamos con la Dra. Laura Allasia, directora del SAMCo de María Juana, quien compartió una serie de recomendaciones para mantener activa la salud neurológica a lo largo de las distintas etapas de la vida.

Durante la entrevista, la profesional explicó que el cerebro necesita estimulación constante, al igual que el cuerpo, y que pequeños hábitos cotidianos pueden marcar una gran diferencia en la prevención del deterioro cognitivo.

Actividad mental diaria

La Dra. Allasia destacó la importancia de ejercitar el cerebro mediante actividades simples como la lectura, la escritura, la resolución de crucigramas o juegos de lógica, aprender un nuevo idioma o instrumento musical y realizar actividades que impliquen memoria y concentración.

“El cerebro es plástico, tiene capacidad de adaptación y aprendizaje durante toda la vida. Cuanto más lo estimulamos, más conexiones neuronales generamos”, remarcó.

Movimiento y salud cerebral

Otro de los puntos centrales fue la actividad física. Caminar al menos 30 minutos diarios, realizar gimnasia moderada o practicar disciplinas como yoga contribuyen a mejorar la circulación sanguínea, lo que favorece la oxigenación del cerebro y reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Diversos estudios señalan que el ejercicio regular puede disminuir el riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer, además de mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés.

Alimentación equilibrada

La directora del SAMCo también hizo hincapié en la alimentación saludable. Recomienda incorporar frutas, verduras, pescado, frutos secos y alimentos ricos en omega 3, además de reducir el consumo de azúcares y grasas saturadas. La hidratación adecuada es otro factor clave para el buen funcionamiento cerebral.

Descanso y vida social

Dormir entre 7 y 8 horas diarias es fundamental para consolidar la memoria y permitir que el cerebro realice procesos de reparación y limpieza de toxinas. Asimismo, mantener una vida social activa, participar en actividades comunitarias y sostener vínculos afectivos ayuda a prevenir el aislamiento, uno de los factores asociados al deterioro cognitivo en adultos mayores.

Control de factores de riesgo

La profesional recordó la importancia de controlar enfermedades como la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto, ya que pueden afectar directamente la salud cerebral. También recomendó evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

Finalmente, la Dra. Allasia subrayó que ante síntomas como pérdida frecuente de memoria, desorientación, cambios bruscos de conducta o dificultades en el habla, es fundamental realizar una consulta médica temprana.

De esta manera, desde el SAMCo local se continúa promoviendo la prevención y el cuidado integral de la salud, acercando información útil para que la comunidad adopte hábitos que favorezcan una mejor calidad de vida.