La Dolfina Oriental se consagró campeón de la Copa República Argentina en Pilar

Tras varias postergaciones, el lunes 30 de marzo se disputaron en la Sede Alfredo Lalor de Pilar las finales de la Rueda Final del Campeonato Nacional Intercircuitos con Handicap por la Copa República Argentina, con la participación de 16 equipos de entre 8 y 25 goles de valorización y la presencia de destacados jugadores de alto hándicap.

En la final principal, La Dolfina Oriental se quedó con el título tras vencer por 16 a 12 a La Ensenada Cría Emezeta, en un partido donde aprovechó la ventaja otorgada por hándicap y mostró un gran nivel colectivo para alcanzar su quinto campeonato en la historia del certamen.

En tanto, por la Copa Canadá, Sol de Mayo La Mariana superó por 15 a 11 a Trenque Lauquen La Fe, coronándose en la subsidiaria.

Equipos finalistas – Copa República Argentina

La Dolfina Oriental (22 goles):

Santino Ortiz de Taranco (2) – 2 goles

Pedro Chavanne (4) – 5 goles (3 de penal)

David Stirling (h) (9) – 2 goles

Alejo Taranco (7) – 4 goles

La Ensenada Cría Emezeta (25 goles):

Antonio de Narváez (3) – 1 gol

Manuel Sundblad (6) – 2 goles

Simón Prado (7) – 2 goles (1 de penal)

Juan Manuel Zubía (9) – 7 goles (2 de penal)

Equipos finalistas – Copa Canadá

Sol de Mayo La Mariana (25 goles):

Santos Goti (2)

Gonzalo Pieres (h) (9) – 7 goles (3 de penal)

Félix Esaín (7) – 2 goles

Santos Merlos (7) – 6 goles (2 de penal y 1 de córner)

Trenque Lauquen La Fe (25 goles):

Juan Jauretche (7) – 4 goles

Louis Devaleix (3) – 1 gol

Juan Martín Nero (9)

Roberto Bilbao (6) – 6 goles (4 de penal)

Resto de los equipos participantes

Chapaleufú (24): Blas Bensadón (4), Juan Guerrero (5), Teodoro Lacau (8), Javier Guerrero (h) (7).

Cuatro Vientos Amanara (24): León Donoso (5), Justo Laulhé (4), Beltrán Laulhé (8), Santiago Chavanne (7).

Las Rosas (23): Matías González Otharán (2), Genaro Ringa (6), Nicolás Pieres (8), Ignacio Negri (h) (7).

La Matera (22): Teodoro Von Neufforge (5), Cruz Menéndez Onofrio (3), Manuel Calafell (6), Guillermo Terrera (h) (8).

Coronel Suárez (22): Alejo Badano (4), Felipe Martínez Ferrario (6), Marcos Harriott (6), Tomás Alberdi (6).

El Remanso Bel Polo (21): Félix Toccalino (4), Guy Gibrat (4), Thomas Severn (5), Joaquín Pittaluga (8).

La Estacada Sainte Mesme (20): Juan M. Sabina (4), Robert Ström (4), Juan Ruiz Guiñazú (h) (7), Clemente Zavaleta (h) (5).

La Ensenada Segavas (18): Álvaro Piñeiro (2), Luke Wiles (4), Alfredo Bigatti (8), Zachary Beim (4).

Tucumán Polo Club LD (18): Bautista García (6), Segundo Pasquini (2), Mateo Forestello (2), Gonzalo Ferrari (8).

La Sarita La Solución (17): Ignacio Velasco Gallo (4), Eduardo Novillo Astrada (h) (4), Nicolás Recaite (6), Santiago Buzzi (3).

La Arisca Conte Bienes Raíces (15): Alfredo Boden (1), Bautista Bello (4), Mark Tomlinson (6), Lucas Talamoni Grether (4).

Hípico Gualeguaychú Los Bayos (8): Hilario Largel (0), Hilario Izaguirre (2), Ramón Izaguirre (2), Cayetano Guzmán (4).

Con este resultado, La Dolfina sumó su quinto título en la Copa República Argentina (1997, 2006, 2009, 2018 y 2025), consolidándose entre los equipos más ganadores del certamen y reafirmando su protagonismo en el polo nacional.