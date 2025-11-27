La Dra. Sandra Gaido adelantó detalles del cierre de los Talleres Comunales este domingo

En la mañana de la radio dialogamos con la Dra. Sandra Gaido, presidenta comunal de María Juana, quien brindó detalles sobre el gran cierre de los Talleres Comunales 2025, que se llevará a cabo este domingo en Sociedad Italiana.

Gaido destacó que se trata de un evento muy esperado por toda la comunidad, ya que reúne el trabajo desarrollado durante el año en los distintos espacios formativos que ofrece la Comuna. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de muestras, presentaciones y exposiciones de los talleres de música, danza, arte, manualidades, tejido, ritmos, cocina y actividades deportivas, entre otros.

La presidenta comunal remarcó que el objetivo de los talleres es “generar espacios de encuentro, aprendizaje y contención para todas las edades”, celebrando a docentes y participantes que, con esfuerzo y dedicación, sostienen estas propuestas a lo largo del año.

El cierre tendrá ingreso libre y se espera una gran concurrencia, con familias que se acercarán para acompañar a los alumnos y disfrutar de una tarde llena de creatividad, alegría y comunidad.

La Comuna invita a todos los vecinos a ser parte de esta celebración que pone en valor la educación, la cultura y el compromiso colectivo.