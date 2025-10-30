Alumnos de la EESOPI N° 8143 participaron de la instancia jurisdiccional de las Olimpiadas de Geografía

El pasado 22 de octubre, estudiantes de la EESOPI N° 8143 “José Manuel Estrada” participaron en la instancia jurisdiccional de las Olimpiadas de Geografía, una propuesta educativa que busca promover el pensamiento crítico, la investigación y la comprensión del territorio desde una mirada integral.
Durante la jornada, los alumnos rindieron un cuestionario online que incluyó preguntas cerradas y consignas abiertas de desarrollo, con un tiempo máximo de una hora para resolverlas.
Representaron a la institución los siguientes estudiantes:
Categoría A
- Luciana Smut
- Sofía Galliano
- Brunella Bertini
- Fabrizio Gallo
- Bernabé Valentini
Categoría B
- Luna Bailone
- Solana Fernández
- Milagros Zurbriggen
- Giovanna Conte
Desde la escuela destacaron el compromiso y la dedicación de los participantes, felicitándolos por aceptar este nuevo desafío académico. Asimismo, expresaron su agradecimiento a la docente profesora Jorgelina S.F., por su acompañamiento y por fomentar estas iniciativas que fortalecen el aprendizaje y la formación integral de los alumnos.